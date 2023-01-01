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Nokia C110

Nokia C110
  • Дисплей: 6.3" TFT LCD - 720 x 1560
  • Чип: MediaTek Helio P22
  • Камера: 1 (13 MP)
  • Батарея: 3000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 172 г.

Обзор

Дисплей
44
Камера
31
Производительность
14
Игры
24*
Батарея
43*
Коммуникации
58
Итоговая оценка
39*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Компактный и легкий аппарат с защитой от влаги
  • Есть дополнительный слот для карты памяти, которая позволяет расширить встроенный накопитель
  • Передача данный по Wi-Fi осуществляется быстро за счет поддержки 5ГГц
  • Медленная работа смартфона из-за слабой начинки
  • Нет поддержки быстрой зарядки
  • Основная камера оснащена только одним датчиком
  • Поддерживает работу только одной SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia C110

Экран

Тип TFT LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 273 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia C110
Высота 160.8 мм
Ширина 74 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.9%

Производительность

Все характеристики чипа Nokia C110 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
150
Geekbench 5 (многоядерный)
744
AnTuTu Benchmark 9
102617
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12

Батарея

Объем 3000 мАч
Макс. мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia C110
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Особенности -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 850, 1900
3G сети WCDMA 2, 4, 5
4G сети LTE 2, 4, 5, 12, 13, 41, 66, 71
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C110 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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