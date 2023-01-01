Nokia C110
- Дисплей: 6.3" TFT LCD - 720 x 1560
- Чип: MediaTek Helio P22
- Камера: 1 (13 MP)
- Батарея: 3000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 172 г.
Обзор
Дисплей
44
Камера
31
Производительность
14
Игры
24*
Батарея
43*
Коммуникации
58
Итоговая оценка
39*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Компактный и легкий аппарат с защитой от влаги
- Есть дополнительный слот для карты памяти, которая позволяет расширить встроенный накопитель
- Передача данный по Wi-Fi осуществляется быстро за счет поддержки 5ГГц
- Медленная работа смартфона из-за слабой начинки
- Нет поддержки быстрой зарядки
- Основная камера оснащена только одним датчиком
- Поддерживает работу только одной SIM-карты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia C110
Экран
|Тип
|TFT LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|273 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|160.8 мм
|Ширина
|74 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|650 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
150
Geekbench 5 (многоядерный)
744
AnTuTu Benchmark 9
102617
Память
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Объем накопителя
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|Особенности
|-
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 850, 1900
|3G сети
|WCDMA 2, 4, 5
|4G сети
|LTE 2, 4, 5, 12, 13, 41, 66, 71
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 5 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C110 могут отличаться в зависимости от региона.