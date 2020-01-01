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Nokia C2

Nokia C2
Дисплей
59
Производительность
28
Батарея
49
Камера
44
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • IPS-дисплей с разрешением HD+
  • Прочный пластиковый корпус
  • Оборудован отдельным слотом для карты памяти
  • Светодиодная вспышка фронтальной камеры
  • Небольшой аккумулятор без быстрой зарядки
  • Старая версия операционной системы

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа С2
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 71.6%
45

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia C2
Инфо
Высота 154.8 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 161 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.6%

Nokia C2 получил стандартный корпус из пластика, который отличается компактностью. Рамки дисплея сложно назвать тонкими, но цена смартфона невысокая. Он лишен датчика отпечатков пальцев, а также здесь отсутствует автоматическая регулировка яркости.

28

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа С2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Spreadtrum SC9832E
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4
Частота 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров
Графика Mali-400 MP2
GPU-ядер 2
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ

Гаджет построен на слабом 4-ядерном процессоре Spreadtrum , который функционирует на частоте 1.3 ГГц. Из-за этого телефон работает не очень быстро, не говоря уже об играх. Он имеет всего 1 ГБ оперативной памяти, чего достаточно лишь для работы интерфейса операционной системы.

63

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Android Go
49

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч
Мощность зарядки 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да
Время полной зарядки 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
44

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia C2
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео Нет
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 1 (5 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
50

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100 - Africa, ME, APAC
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Здесь имеется один динамик громкой связи, не отличающийся качеством звука. Сразу становится понятно, что он предназначен только для звонков.

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia C2

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

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