Nokia C2
Дисплей
59
Производительность
28
Батарея
49
Камера
44
Итоговая оценка
50
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- IPS-дисплей с разрешением HD+
- Прочный пластиковый корпус
- Оборудован отдельным слотом для карты памяти
- Светодиодная вспышка фронтальной камеры
- Небольшой аккумулятор без быстрой зарядки
- Старая версия операционной системы
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа С2
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.6%
45
Дизайн и корпус
|Высота
|154.8 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|161 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Бирюзовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
71.6%
Nokia C2 получил стандартный корпус из пластика, который отличается компактностью. Рамки дисплея сложно назвать тонкими, но цена смартфона невысокая. Он лишен датчика отпечатков пальцев, а также здесь отсутствует автоматическая регулировка яркости.
28
Производительность
|Чипсет
|Spreadtrum SC9832E
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|Частота
|1300 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|Графика
|Mali-400 MP2
|GPU-ядер
|2
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
Гаджет построен на слабом 4-ядерном процессоре Spreadtrum , который функционирует на частоте 1.3 ГГц. Из-за этого телефон работает не очень быстро, не говоря уже об играх. Он имеет всего 1 ГБ оперативной памяти, чего достаточно лишь для работы интерфейса операционной системы.
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android Go
49
Батарея
|Объем
|2800 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
44
Камеры
|Матрица
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
50
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100 - Africa, ME, APAC
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Здесь имеется один динамик громкой связи, не отличающийся качеством звука. Сразу становится понятно, что он предназначен только для звонков.
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C2 могут отличаться в зависимости от региона.