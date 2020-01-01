Гаджет построен на слабом 4-ядерном процессоре Spreadtrum , который функционирует на частоте 1.3 ГГц. Из-за этого телефон работает не очень быстро, не говоря уже об играх. Он имеет всего 1 ГБ оперативной памяти, чего достаточно лишь для работы интерфейса операционной системы.