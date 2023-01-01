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Nokia C300

Nokia C300
  • Дисплей: 6.52" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 662
  • Камера: 3 (13 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 190 г.

Обзор

Дисплей
44
Камера
46
Производительность
20
Игры
31*
Батарея
55*
Коммуникации
64
Итоговая оценка
46*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Тройная камера с возможностью съемки макро и портретных фотографий
  • Достаточно прочный и практичный корпус, выполненный из поликарбоната
  • Защищен от проникновения влаги вовнутрь корпуса
  • Оснащен барометром, датчиком приближения и освещения
  • Слабая производительность процессора и памяти негативно сказывается на общей отзывчивости смартфона
  • Лишен поддержки быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nokia C300

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia C300
Высота 166.7 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
80.4%

Производительность

Все характеристики чипа Nokia C300 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
308
Geekbench 5 (многоядерный)
1164
AnTuTu Benchmark 9
202941
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12

Батарея

Объем 4000 мАч
Макс. мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia C300
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia C300 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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