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Nokia G10

Nokia G10
Дисплей
59
Производительность
25
Батарея
71
Камера
46
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный IPS-экран с хорошими углами обзора
  • Имеется камера для макросъемки
  • Удачно расположенный сканер отпечатков пальцев
  • Большая батарея
  • Низкое разрешение экрана
  • Нет поддержки быстрой зарядки батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G00
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.4%
ШИМ (PWM) 100000 Гц
Время отклика 52 мс
Контрастность 2425:1
Максимальная яркость
450 нит
Источники: NotebookCheck [1]
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G10
Высота 164.9 мм
Ширина 76 мм
Толщина 9.2 мм
Вес 194 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Лавандовый, Грозовое небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
81.9%
25

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G00 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G25
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
FLOPS ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
149
Geekbench 5 (многоядерный)
847
AnTuTu Benchmark 8
101199
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
71

Батарея

Характеристики
Объем 5050 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
46

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
78.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G10

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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