Nokia G10 Дисплей 59 Производительность 25 Батарея 71 Камера 46 Итоговая оценка 53 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный IPS-экран с хорошими углами обзора

Имеется камера для макросъемки

Удачно расположенный сканер отпечатков пальцев

Большая батарея Низкое разрешение экрана

Нет поддержки быстрой зарядки батареи

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G00

59 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 81.9% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 93.4% ШИМ (PWM) 100000 Гц Время отклика 52 мс Контрастность 2425:1 Максимальная яркость 450 нит Источники: NotebookCheck [1]

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia G10 Высота 164.9 мм Ширина 76 мм Толщина 9.2 мм Вес 194 грамма Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Лавандовый, Грозовое небо Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 81.9%

25 Производительность Все характеристики чипа Нокиа G00 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G25 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 650 МГц FLOPS ~41.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 149 Geekbench 5 (многоядерный) 847 AnTuTu Benchmark 8 101199

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

71 Батарея Характеристики Объем 5050 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

46 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia G10 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Тесты динамиков Максимальная громкость 78.6 дБ

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.46 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.51 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G10