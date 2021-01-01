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Nokia G50

Nokia G50
Дисплей
59
Производительность
48
Батарея
83
Камера
60
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Процессор обеспечивает неплохой запас производительности и поддержку 5G
  • Оптимизированное программное обеспечение с гарантированными обновлениями
  • Автономность измеряется в нескольких днях
  • Хорошее качество сборки корпуса
  • Есть сверхширокоугольная съемка
  • Экран с низким разрешением и стандартной частотой обновления
  • В комплекте нет адаптера питания, поддерживающий быструю зарядку
  • Большой вес – 220 грамм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G50
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 252 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Максимальная яркость
453 нит

Nokia G50 получила огромный дисплей, однако у него низкое разрешение, а значит пиксели будут заметны во время использования. Яркости у нее достаточно, и углы обзора вполне неплохие. Частота обновления здесь стандартная, так что получить более плавную картинку не получится.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia G50
Высота 173.83 мм
Ширина 77.7 мм
Толщина 8.85 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой океан, Полночное солнце
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
48

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа G50 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
507
Geekbench 5 (многоядерный)
1683
AnTuTu Benchmark 9
321059
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64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI Stock Android
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:54 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia G50
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основной объектив может порадовать красивыми снимками, хотя в некоторых ситуациях придется прибегнуть к редактированию, чтобы улучшить результат. Сверхширокоугольный требует лучшего освещения, поэтому в помещении или в пасмурную погоду снимки получаются более темными.

84

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети HSDPA 1, 2, 5, 8
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G50 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia G50

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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