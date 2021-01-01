Nokia G50
Дисплей
59
Производительность
48
Батарея
83
Камера
60
Итоговая оценка
64
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Процессор обеспечивает неплохой запас производительности и поддержку 5G
- Оптимизированное программное обеспечение с гарантированными обновлениями
- Автономность измеряется в нескольких днях
- Хорошее качество сборки корпуса
- Есть сверхширокоугольная съемка
- Экран с низким разрешением и стандартной частотой обновления
- В комплекте нет адаптера питания, поддерживающий быструю зарядку
- Большой вес – 220 грамм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа G50
59
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|252 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Максимальная яркость
453 нит
Nokia G50 получила огромный дисплей, однако у него низкое разрешение, а значит пиксели будут заметны во время использования. Яркости у нее достаточно, и углы обзора вполне неплохие. Частота обновления здесь стандартная, так что получить более плавную картинку не получится.
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Дизайн и корпус
|Высота
|173.83 мм
|Ширина
|77.7 мм
|Толщина
|8.85 мм
|Вес
|220 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой океан, Полночное солнце
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
48
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
507
Geekbench 5 (многоядерный)
1683
AnTuTu Benchmark 9
321059
64
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|Stock Android
83
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:54 ч.
60
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основной объектив может порадовать красивыми снимками, хотя в некоторых ситуациях придется прибегнуть к редактированию, чтобы улучшить результат. Сверхширокоугольный требует лучшего освещения, поэтому в помещении или в пасмурную погоду снимки получаются более темными.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|HSDPA 1, 2, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia G50 могут отличаться в зависимости от региона.