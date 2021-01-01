Nokia X10
Дисплей
68
Производительность
55
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
66
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Высокое разрешение экрана и достойная цветопередача
- Есть сверхширокоугольная съемка и макро
- Солидная автономность благодаря большой батареи
- Работает в сетях пятого поколения (5G)
- Удобный сканер отпечатков пальцев
- Медленный автофокус камеры
- MicroSD устанавливается вместо второй SIM-карты
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X10
68
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|79.8%
Максимальная яркость
441 нит
58
Дизайн и корпус
|Высота
|168.9 мм
|Ширина
|79.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|220 граммов
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Голубой, Белоснежный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
79.8%
55
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1650
64
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
78
Батарея
|Объем
|4470 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
|Поддержка 5G
|Да
57
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.29 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X10 могут отличаться в зависимости от региона.