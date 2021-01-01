Nokia X10 Дисплей 68 Производительность 55 Батарея 78 Камера 62 Итоговая оценка 66 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Высокое разрешение экрана и достойная цветопередача

Есть сверхширокоугольная съемка и макро

Солидная автономность благодаря большой батареи

Работает в сетях пятого поколения (5G)

Удобный сканер отпечатков пальцев Медленный автофокус камеры

MicroSD устанавливается вместо второй SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X10

68 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 79.8% Максимальная яркость 441 нит

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia X10 Высота 168.9 мм Ширина 79.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 220 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Голубой, Белоснежный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 79.8%

55 Производительность Все характеристики чипа Нокиа X10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1833 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 500 Geekbench 5 (многоядерный) 1650

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

78 Батарея Характеристики Объем 4470 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia X10 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 Поддержка 5G Да

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia X10