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Nokia X10

Nokia X10
Дисплей
68
Производительность
55
Батарея
78
Камера
62
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Высокое разрешение экрана и достойная цветопередача
  • Есть сверхширокоугольная съемка и макро
  • Солидная автономность благодаря большой батареи
  • Работает в сетях пятого поколения (5G)
  • Удобный сканер отпечатков пальцев
  • Медленный автофокус камеры
  • MicroSD устанавливается вместо второй SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X10
68

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.8%
Максимальная яркость
441 нит
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia X10
Высота 168.9 мм
Ширина 79.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 220 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Голубой, Белоснежный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
79.8%
55

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа X10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1833 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1650
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
78

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia X10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41
Поддержка 5G Да
57

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia X10

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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