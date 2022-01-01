Nokia X100 Дисплей 67 Производительность 41 Батарея 78 Камера 58 Итоговая оценка 60 Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой IPS-дисплей с хорошей цветопередачей и плотностью пикселей

Поддерживает работу в сетях пятого поколения

Камера получила сверхширокоугольную, портретную и макросъемку

Сканер отпечатков работает без нареканий

Оснащен барометром и гироскопом Работает на старой версии операционной системы Android

Достаточно большие рамки дисплея

Нет места под вторую SIM-карту

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X100

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 78.6% Особенности - DCI-P3

47 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia X100 Высота 171.44 мм Ширина 79.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 217 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 78.6%

41 Производительность Все характеристики чипа Нокиа X100 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц FLOPS ~468 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 506 Geekbench 5 (многоядерный) 1653 AnTuTu Benchmark 9 287919 Источники: 3DMark [3]

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11

78 Батарея Характеристики Объем 4470 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

58 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia X100 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 15 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 71 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Ноябрь 2021 года Дата начала продаж Ноябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X100 могут отличаться в зависимости от региона.