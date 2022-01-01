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Nokia X100

Nokia X100
Дисплей
67
Производительность
41
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
60
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой IPS-дисплей с хорошей цветопередачей и плотностью пикселей
  • Поддерживает работу в сетях пятого поколения
  • Камера получила сверхширокоугольную, портретную и макросъемку
  • Сканер отпечатков работает без нареканий
  • Оснащен барометром и гироскопом
  • Работает на старой версии операционной системы Android
  • Достаточно большие рамки дисплея
  • Нет места под вторую SIM-карту

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X100
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 78.6%
Особенности - DCI-P3
47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia X100
Высота 171.44 мм
Ширина 79.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 217 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
78.6%
41

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа X100 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
FLOPS ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
506
Geekbench 5 (многоядерный)
1653
AnTuTu Benchmark 9
287919
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
78

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia X100
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 15
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 71
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X100 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 11 против Nokia X100
2. Nord N10 против Nokia X100
3. Galaxy A32 против Nokia X100
4. Galaxy A52 против Nokia X100
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6. iPhone 13 против Nokia X100
7. Galaxy A13 5G против Nokia X100
8. Galaxy A53 5G против Nokia X100
9. Moto G Stylus (2022) против Nokia X100
10. Nord N20 5G против Nokia X100

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