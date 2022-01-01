Nokia X100
Дисплей
67
Производительность
41
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
60
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой IPS-дисплей с хорошей цветопередачей и плотностью пикселей
- Поддерживает работу в сетях пятого поколения
- Камера получила сверхширокоугольную, портретную и макросъемку
- Сканер отпечатков работает без нареканий
- Оснащен барометром и гироскопом
- Работает на старой версии операционной системы Android
- Достаточно большие рамки дисплея
- Нет места под вторую SIM-карту
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X100
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|78.6%
|Особенности
|- DCI-P3
47
Дизайн и корпус
|Высота
|171.44 мм
|Ширина
|79.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|Вес
|217 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
78.6%
41
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 5G
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|FLOPS
|~468 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
506
Geekbench 5 (многоядерный)
1653
AnTuTu Benchmark 9
287919
Источники: 3DMark [3]
64
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
78
Батарея
|Объем
|4470 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
58
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|15
|2G сети
|GSM 850, 900, 1800, 1900
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 71
|Поддержка 5G
|Да
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X100 могут отличаться в зависимости от региона.