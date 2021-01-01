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Nokia X20

Nokia X20
Дисплей
72
Производительность
52
Батарея
78
Камера
65
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Достойный экран с тонкими рамками
  • Есть сверхширокоугольный объектив
  • Имеется поддержка 5G
  • Зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки идет в комплекте
  • Пластиковый корпус быстро царапается
  • Установить карту памяти можно только вместо второй SIM-карты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X20
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7%
Время отклика 30.5 мс
Контрастность 923:1
Максимальная яркость
615 нит
Источники: NotebookCheck [1]
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia X20
Высота 168.9 мм
Ширина 79.7 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 220 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Полночное солнце, Скандинавский синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
79.8%
52

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа X20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 825 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
504
Geekbench 5 (многоядерный)
1660
AnTuTu Benchmark 8
263923
64

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Размер системы из коробки 18 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 4470 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia X20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 15
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 39, 40, 41, 66, 78
Поддержка 5G Да
68

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол из биоразлагаемых материалов
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia X20

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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