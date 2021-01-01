Nokia X20 Дисплей 72 Производительность 52 Батарея 78 Камера 65 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Достойный экран с тонкими рамками

Есть сверхширокоугольный объектив

Имеется поддержка 5G

Зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки идет в комплекте Пластиковый корпус быстро царапается

Установить карту памяти можно только вместо второй SIM-карты

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X20

72 Экран Тип IPS LCD Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 79.8% Тестирование дисплея Цветовой охват sRGB 98.7% Время отклика 30.5 мс Контрастность 923:1 Максимальная яркость 615 нит Источники: NotebookCheck [1]

50 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Nokia X20 Высота 168.9 мм Ширина 79.7 мм Толщина 9.1 мм Вес 220 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Полночное солнце, Скандинавский синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 79.8%

52 Производительность Все характеристики чипа Нокиа X20 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 825 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 504 Geekbench 5 (многоядерный) 1660 AnTuTu Benchmark 8 263923

64 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Размер системы из коробки 18 ГБ

78 Батарея Характеристики Объем 4470 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Nokia X20 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 4 (64 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 5 МП

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 15 2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 2600 / 2300 / 2500 3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 66, 38, 39, 40, 41, 66, 78 Поддержка 5G Да

68 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Тесты динамиков Максимальная громкость 83.4 дБ

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол из биоразлагаемых материалов

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X20 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia X20