Nokia X71
Дисплей
63
Производительность
39
Батарея
68
Камера
63
Итоговая оценка
60
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Опрятный вид и хорошее качество сборки
- Камера с отличной детализацией
- Большие углы обзора экрана
- Быстро заряжается
- Платформа Android One
- Хрупкий экран
- Нет беспроводной зарядки
- Только один вариант расцветки
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X71
63
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.39 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2246 пикселей
|Соотношение сторон
|18.7:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
499 нит
60
Дизайн и корпус
|Высота
|157.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%
Nokia X71 имеет аккуратное отверстие в правом верхнем углу экрана для фронтальной камеры. Дизайн задней панели вполне традиционный, поскольку состоит из металлической конструкции и стеклянных панелей спереди сзади. Смартфон выглядит хорошо, но основная камера достаточно сильно выступает из корпуса. Еще одним минусом является тот факт, что производитель выпустил модель только в черном цвете.
39
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1486
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1486
AnTuTu Benchmark 7
140695
AnTuTu Benchmark 8
168357
Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 8 - 263 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android One
68
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
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Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера заслуживает отдельного внимания, ведь она умеет делать сверхширокоугольные фотографии с огромным углом охвата. А еще она оборудована 2-кратным оптическим зумом. Не стоит ждать идеального качества, но снимки вас не разочаруют.
Фронтальная камера лишена автофокуса, но оснащена оптикой Carl Zeiss. Вспышка есть, хотя и экранная.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X71 могут отличаться в зависимости от региона.