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Nokia X71

Nokia X71
Дисплей
63
Производительность
39
Батарея
68
Камера
63
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Опрятный вид и хорошее качество сборки
  • Камера с отличной детализацией
  • Большие углы обзора экрана
  • Быстро заряжается
  • Платформа Android One
  • Хрупкий экран
  • Нет беспроводной зарядки
  • Только один вариант расцветки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Нокиа X71
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.39 дюймов
Разрешение 1080 x 2246 пикселей
Соотношение сторон 18.7:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Nokia X71
Инфо
Высота 157.1 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.9%

Nokia X71 имеет аккуратное отверстие в правом верхнем углу экрана для фронтальной камеры. Дизайн задней панели вполне традиционный, поскольку состоит из металлической конструкции и стеклянных панелей спереди сзади. Смартфон выглядит хорошо, но основная камера достаточно сильно выступает из корпуса. Еще одним минусом является тот факт, что производитель выпустил модель только в черном цвете.

39

Производительность

Все характеристики чипа Нокиа X71 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1486
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1486
AnTuTu Benchmark 7
140695
AnTuTu Benchmark 8
168357
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI Android One
68

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nokia X71
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера заслуживает отдельного внимания, ведь она умеет делать сверхширокоугольные фотографии с огромным углом охвата. А еще она оборудована 2-кратным оптическим зумом. Не стоит ждать идеального качества, но снимки вас не разочаруют.

Фронтальная камера лишена автофокуса, но оснащена оптикой Carl Zeiss. Вспышка есть, хотя и экранная.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 6
2G сети GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nokia X71 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Nokia X71

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

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