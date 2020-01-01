Камера заслуживает отдельного внимания, ведь она умеет делать сверхширокоугольные фотографии с огромным углом охвата. А еще она оборудована 2-кратным оптическим зумом. Не стоит ждать идеального качества, но снимки вас не разочаруют.

Фронтальная камера лишена автофокуса, но оснащена оптикой Carl Zeiss. Вспышка есть, хотя и экранная.