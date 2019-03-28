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OnePlus 3T

OnePlus 3T
Дисплей
57
Производительность
45
Батарея
65
Камера
53
Итоговая оценка
54
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хороший запас производительности
  • Прекрасная многозадачность
  • Высокая автономность
  • Очень быстрый сканер отпечатков пальцев
  • Отличное программное обеспечение
  • На задней крышке видны следы от пальцев
  • Нет слота для карты памяти
  • Отсутствует влагозащитна

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 3Т
57

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 73.34%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 3T
Инфо
Высота 152.7 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 158 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.34%
45

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 3Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821
Архитектура 2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
CPU ядер 4
Частота 2350 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 530
Частота GPU 653 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1887
Geekbench 4.4 (многоядерный)
4124
AnTuTu Benchmark 7
165894
AnTuTu Benchmark 8
227618
Рейтинг AnTuTu 8 - 177 место
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI OxygenOS 5.0.4
Размер системы из коробки 13.6 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:43 ч.
Время просмотра видео
13:23 ч.
Время разговора (3G)
30:55 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 3T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5312 x 2988
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Характеристики Ван Плюс 3Т включают 16-мегапиксельные фронтальную и основную камеры. Диафрагма последней составляет F2.0 — это очень неплохо. Что еще интереснее, так это то, что в смартфоне присутствует оптический стабилизатор для снимков и видео, фазовый автофокус и светодиодная вспышка. Основной объектив на отлично справляется со съемкой 4K-видео (2160p при 30 кадрах/с). В приложении камеры есть опция, которая позволяет записывать видео в замедленном режиме (720p при 120 кадрах/с).

Его цена при этом не кусается вовсе: 23 590 рублей за модель с 64 ГБ встроенной памяти и 27 590 рублей за модель с 128 ГБ на борту. В обоих случаях потребитель получает 6 ГБ оперативной памяти. По части аппаратной платформы, 3Т оборудован 8-ядерным процессором Snapdragon 821, который комплектуется видеоускорителем Adreno 530.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 2300

Встроенный в сенсорную кнопку "Домой" сканер отпечатков срабатывает в 99% случаев, и делает он это практически мгновенно. На борту смартфона также есть модуль NFC, USB Type-C, Bluetooth 4.2 LE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и единственный динамик громкой связи. Гаджет получил быстрый LTE-модуль Cat.6, который способен передавать данные на скорости 300 мбит/с.

62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
61 дБ
Музыка
69 дБ
Звонок
78 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.254 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Dash
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 3T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 3T

FAQ - Ответы на частые вопросы

Есть ли в OnePlus 3T лазерная автофокусировка?

- Нет, этот смартфон имеет только фазовый автофокус.

Можно ли удалить или отключить предустановленные приложения?

- В смартфоне нет "мусора" в виде предустановленных приложений, которые вы бы хотели удалить или отключить.

Есть ли в комплекте с телефоном гарнитура?

- К сожалению, компания OnePlus не комплектует свои устройства аксессуарами этого типа.

Чем OnePlus 3T отличается от OnePlus 3?

- Более новая модель получила лучшую фронтальную камеру, аккумулятор покрупнее и более мощный процессор. Вместе с 3Т компания представила модель с 128 ГБ встроенной памяти.

Аппарат поддерживает OTG?

- Да, вы сможете подключить клавиатуру, мышь или даже флешку по специальному кабелю OTG.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (28 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Макс 28 марта 2019 10:48
Не соглашусь со всеми минусами. То что нет слота для карты памяти - тенденция для всех последних смартфонов. И следы на крышке чтобы появились нужно очень сильно ее заляпать.
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