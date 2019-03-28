OnePlus 3T
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хороший запас производительности
- Прекрасная многозадачность
- Высокая автономность
- Очень быстрый сканер отпечатков пальцев
- Отличное программное обеспечение
- На задней крышке видны следы от пальцев
- Нет слота для карты памяти
- Отсутствует влагозащитна
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|73.34%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|Ширина
|74.7 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|158 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 821
|Архитектура
|2 ядра по 2.35 ГГц (Kryo), 2 ядра по 1.6 ГГц (Kryo)
|CPU ядер
|4
|Частота
|2350 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 530
|Частота GPU
|653 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|OxygenOS 5.0.4
|Размер системы из коробки
|13.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5312 x 2988
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Характеристики Ван Плюс 3Т включают 16-мегапиксельные фронтальную и основную камеры. Диафрагма последней составляет F2.0 — это очень неплохо. Что еще интереснее, так это то, что в смартфоне присутствует оптический стабилизатор для снимков и видео, фазовый автофокус и светодиодная вспышка. Основной объектив на отлично справляется со съемкой 4K-видео (2160p при 30 кадрах/с). В приложении камеры есть опция, которая позволяет записывать видео в замедленном режиме (720p при 120 кадрах/с).
Его цена при этом не кусается вовсе: 23 590 рублей за модель с 64 ГБ встроенной памяти и 27 590 рублей за модель с 128 ГБ на борту. В обоих случаях потребитель получает 6 ГБ оперативной памяти. По части аппаратной платформы, 3Т оборудован 8-ядерным процессором Snapdragon 821, который комплектуется видеоускорителем Adreno 530.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|6
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 2300
Встроенный в сенсорную кнопку "Домой" сканер отпечатков срабатывает в 99% случаев, и делает он это практически мгновенно. На борту смартфона также есть модуль NFC, USB Type-C, Bluetooth 4.2 LE, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и единственный динамик громкой связи. Гаджет получил быстрый LTE-модуль Cat.6, который способен передавать данные на скорости 300 мбит/с.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2016 года
|Дата начала продаж
|Март 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.893 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.254 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на OnePlus 3T
FAQ - Ответы на частые вопросы
Есть ли в OnePlus 3T лазерная автофокусировка?
- Нет, этот смартфон имеет только фазовый автофокус.
Можно ли удалить или отключить предустановленные приложения?
- В смартфоне нет "мусора" в виде предустановленных приложений, которые вы бы хотели удалить или отключить.
Есть ли в комплекте с телефоном гарнитура?
- К сожалению, компания OnePlus не комплектует свои устройства аксессуарами этого типа.
Чем OnePlus 3T отличается от OnePlus 3?
- Более новая модель получила лучшую фронтальную камеру, аккумулятор покрупнее и более мощный процессор. Вместе с 3Т компания представила модель с 128 ГБ встроенной памяти.
Аппарат поддерживает OTG?
- Да, вы сможете подключить клавиатуру, мышь или даже флешку по специальному кабелю OTG.