Характеристики Ван Плюс 3Т включают 16-мегапиксельные фронтальную и основную камеры. Диафрагма последней составляет F2.0 — это очень неплохо. Что еще интереснее, так это то, что в смартфоне присутствует оптический стабилизатор для снимков и видео, фазовый автофокус и светодиодная вспышка. Основной объектив на отлично справляется со съемкой 4K-видео (2160p при 30 кадрах/с). В приложении камеры есть опция, которая позволяет записывать видео в замедленном режиме (720p при 120 кадрах/с).

Его цена при этом не кусается вовсе: 23 590 рублей за модель с 64 ГБ встроенной памяти и 27 590 рублей за модель с 128 ГБ на борту. В обоих случаях потребитель получает 6 ГБ оперативной памяти. По части аппаратной платформы, 3Т оборудован 8-ядерным процессором Snapdragon 821, который комплектуется видеоускорителем Adreno 530.