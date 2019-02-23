OnePlus 5
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Практичный дизайн и цвета
- Быстрая зарядка
- Двойная камера
- Порт Type-C для зарядки и синхронизации
- Быстрый процессор и память
- Мгновенно работающий сканер отпечатков
- Переключатель режимов оповещения
- Bluetooth 5.0 с поддержкой aptx HD
- Нет защиты от попадания воды
- Отсутствует FM-радио и слот для microSD
- Нет поддержки беспроводной зарядки
- В комплекте нет гарнитуры
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|73.34%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154.2 мм
|Ширина
|74.1 мм
|Толщина
|7.2 мм
|Вес
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
OnePlus 5 — это современнейший флагман китайского бренда с самым производительным "железом" на сегодняшний день. Базой для смартфона служит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с номинальной тактовой частотой 2.4 ГГц, выполненный по 10-нм технологии. В список его технических характеристик также входят 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, 64 или 128 ГБ постоянной (UFS 2.1), а также аккумулятор на 3300 мАч, поддерживающий сверхбыструю зарядку Dash Charge.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 9.0.4
|Размер системы из коробки
|11.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 36 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|20 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Основная камера в Ван Плюс 5 состоит из двух модулей: 16-мегапиксельного IMX 398 и 20-мегапиксельного IMX 350. Первый оборудован только электронным стабилизатором и обладает диафрагмой f/1.7, а второй оптическим зумом (диафрагма f/2.6). Приложение камеры имеет режим для создания портретных снимков и не только. Фронтальная камера на 16 МП лишена автофокуса и LED-вспышки.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Единственная существующая международная модель телефона поддерживает 4G LTE Cat.12, а это значит она способна передавать данные на скорости до 600 Мбит/с. Встроенный модуль Wi-Fi поддерживает стандарт ac, обеспечивающий передачу данных на скорости до 450 Мбит/с от одной антенны. Имеющийся Bluetooth 5.0 позволяет подключить сразу несколько устройств, а NFC обеспечивает поддержку Android Pay.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.48 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка для экрана
Цены на OnePlus 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Для чего нужен второй объектив основной камеры?
- Имеющийся в OnePlus 5 дополнительный объектив обладает двукратным зумом и функцией создания портретных снимков.
На что способна быстрая зарядка Quick Charge 4.0 в смартфоне?
- С ее помощью устройство заряжается полностью чуть дольше, чем за 1 час. Вышеупомянутая технология, получившая маркетинговое название Dash Charge, при этом не перегревает аккумулятор, что позитивно сказывается на ее ресурсе.
Будет ли Android Pay работать на OnePlus 5?
- Пока нет информации, которая бы подтвердила работоспособность этой платежной системы на новом флагмане компании OnePlus. Однако, нет причин полагать, что она не будет работать. Конечно, если вы разблокируете загрузчик или получите рут, то автоматически избавитесь поддержки Android Pay.
Можно ли подключить две пары наушников по Bluetooth?
- Да, технология Bluetooth 5.0 дает такую возможность.
Сколько времени требуется для разблокировки экрана Вап Плюс 5 по сканеру отпечатков?
- По официальным данным, встроенный сенсор отпечатков пальцев реагирует за 0.2 секунды.