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OnePlus 5

OnePlus 5
Дисплей
58
Производительность
55
Батарея
67
Камера
56
Итоговая оценка
60
Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Практичный дизайн и цвета
  • Быстрая зарядка
  • Двойная камера
  • Порт Type-C для зарядки и синхронизации
  • Быстрый процессор и память
  • Мгновенно работающий сканер отпечатков
  • Переключатель режимов оповещения
  • Bluetooth 5.0 с поддержкой aptx HD
  • Нет защиты от попадания воды
  • Отсутствует FM-радио и слот для microSD
  • Нет поддержки беспроводной зарядки
  • В комплекте нет гарнитуры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 5
58

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 73.34%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
429 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 5
Инфо
Высота 154.2 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.2 мм
Вес 153 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
73.34%
55

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1931
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6594
AnTuTu Benchmark 7
178227

OnePlus 5 — это современнейший флагман китайского бренда с самым производительным "железом" на сегодняшний день. Базой для смартфона служит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 с номинальной тактовой частотой 2.4 ГГц, выполненный по 10-нм технологии. В список его технических характеристик также входят 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, 64 или 128 ГБ постоянной (UFS 2.1), а также аккумулятор на 3300 мАч, поддерживающий сверхбыструю зарядку Dash Charge.

79

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 9.0.4
Размер системы из коробки 11.4 ГБ
67

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:54 ч.
Время просмотра видео
18:42 ч.
Время разговора (3G)
19:27 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 5
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 36 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Основная камера в Ван Плюс 5 состоит из двух модулей: 16-мегапиксельного IMX 398 и 20-мегапиксельного IMX 350. Первый оборудован только электронным стабилизатором и обладает диафрагмой f/1.7, а второй оптическим зумом (диафрагма f/2.6). Приложение камеры имеет режим для создания портретных снимков и не только. Фронтальная камера на 16 МП лишена автофокуса и LED-вспышки.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500

Единственная существующая международная модель телефона поддерживает 4G LTE Cat.12, а это значит она способна передавать данные на скорости до 600 Мбит/с. Встроенный модуль Wi-Fi поддерживает стандарт ac, обеспечивающий передачу данных на скорости до 450 Мбит/с от одной антенны. Имеющийся Bluetooth 5.0 позволяет подключить сразу несколько устройств, а NFC обеспечивает поддержку Android Pay.

65

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
77 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2017 года
Дата начала продаж Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Для чего нужен второй объектив основной камеры?

- Имеющийся в OnePlus 5 дополнительный объектив обладает двукратным зумом и функцией создания портретных снимков.

На что способна быстрая зарядка Quick Charge 4.0 в смартфоне?

- С ее помощью устройство заряжается полностью чуть дольше, чем за 1 час. Вышеупомянутая технология, получившая маркетинговое название Dash Charge, при этом не перегревает аккумулятор, что позитивно сказывается на ее ресурсе.

Будет ли Android Pay работать на OnePlus 5?

- Пока нет информации, которая бы подтвердила работоспособность этой платежной системы на новом флагмане компании OnePlus. Однако, нет причин полагать, что она не будет работать. Конечно, если вы разблокируете загрузчик или получите рут, то автоматически избавитесь поддержки Android Pay.

Можно ли подключить две пары наушников по Bluetooth?

- Да, технология Bluetooth 5.0 дает такую возможность.

Сколько времени требуется для разблокировки экрана Вап Плюс 5 по сканеру отпечатков?

- По официальным данным, встроенный сенсор отпечатков пальцев реагирует за 0.2 секунды.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (114 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Felix Vitaliev 27 марта 2019 22:28
Отличный телефон, батарею только бы по - мощнее, при хорошем юзанье с 8 утра до вечера прослужит, но уже в 6-9 надо на зарядку, в зависимости от того, как использовали играли или кино смотрели или в интернете. Камера и всё практически остальное устраивает. Чехол необходим , иначе может выскользнуть. Скользкий тип - Ван плюс.... Фото обалденное. У знакомого Самсунг s8, и тот спрашивал, фотоаппарат ли я брал в отпуск. Когда сказал, что на свой новый смартфон , тот был в шоке.
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Гость Сергей 23 февраля 2019 12:28
Поставить такие линзы и не иметь хорошего фото или видео.Мне кажется должно быть просто стыдно.Надеюсь с прошивками камеру прокачают.А так отличный телефон,не хуже galaxy s 8.Автономность отличная,по мне кроме камеры вообще минусов нет.
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