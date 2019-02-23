Для чего нужен второй объектив основной камеры?

- Имеющийся в OnePlus 5 дополнительный объектив обладает двукратным зумом и функцией создания портретных снимков.

На что способна быстрая зарядка Quick Charge 4.0 в смартфоне?

- С ее помощью устройство заряжается полностью чуть дольше, чем за 1 час. Вышеупомянутая технология, получившая маркетинговое название Dash Charge, при этом не перегревает аккумулятор, что позитивно сказывается на ее ресурсе.

Будет ли Android Pay работать на OnePlus 5?

- Пока нет информации, которая бы подтвердила работоспособность этой платежной системы на новом флагмане компании OnePlus. Однако, нет причин полагать, что она не будет работать. Конечно, если вы разблокируете загрузчик или получите рут, то автоматически избавитесь поддержки Android Pay.

Можно ли подключить две пары наушников по Bluetooth?

- Да, технология Bluetooth 5.0 дает такую возможность.

Сколько времени требуется для разблокировки экрана Вап Плюс 5 по сканеру отпечатков?

- По официальным данным, встроенный сенсор отпечатков пальцев реагирует за 0.2 секунды.