OnePlus 5T
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой AMOLED-экран
- Аудио-джек
- Переключатель звука
- Соотношение сторон 18:9
- Неплохой выбор вариантов памяти
- Нет поддержки беспроводной зарядки
- Отсутствует влагозащита
- Не последняя версия Android
- Нет поддержки microSD
- Далеко не самый емкий аккумулятор
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.01 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.88%
Тесты дисплея
OnePlus 5T отличается от своего предшественника несколькими моментами. Новинка оборудована более крупным 6.01-дюймовым экраном с очень тонкими рамками вокруг. Панель под экраном стала настолько тонкой, что сканер отпечатков пальцев инженерам пришлось перенести на тыльную сторону. Физическое разрешение увеличилось до 2160 на 1080 точек, благодаря чему плотность пикселей осталась на прежнем уровне (401 ppi). С другой стороны, производитель поменял стандартное соотношение сторон на более модное 18:9, из-за чего экран стал более узким и вытянутым.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.1 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2450 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Средняя цена OnePlus 5T в России равна 35 тысячам рублей. За эту сумму вы получите смартфон в минимальной конфигурации, которая обладает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Доплатив несколько тысяч, вы можете получить аппарат с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Чтобы познакомиться с отзывами о телефоне, нам придется дождаться официального старта продаж.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 9.0.4
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:13 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|20 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Китайская компания также улучшила основную камеру, а именно увеличила апертуру обоих модулей до рекордных f/1.6. Главный объектив получил 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX398, а дополнительный 20-мегапиксельный IMX376. Характеристики Ван Плюс 5Т также включают 16-мегапиксельную фронтальную камеру, которая поддерживает технологию HDR. Имейте в виду, что режим замедленной съемки по-прежнему может снимать видео в разрешении 720p при 120 кадрах в секунду или 1080p при 60 кадрах/с. Двойная светодиодная вспышка тоже на месте.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.68 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на OnePlus 5T
FAQ - Ответы на частые вопросы
Поддерживает ли смартфон 4G VoLTE?
- Да, он поддерживает высокоскоростной стандарт передачи голоса по сетям четвертого поколения.
Планирует ли компания выпустить модель с 256 ГБ встроенной памяти?
- Ван Плюс 5Т доступен в двух конфигурациях: 64 и 128 ГБ памяти. Возможно, производитель выпустит модель с 256 ГБ в следующем году, но информации по этому поводу пока нет.
Поддерживает ли он бесконтактные платежи по Android Pay?
- Да, телефон оборудован модулем NFC, по которому осуществляются платежи.
Почему в OnePlus 5T нет беспроводной зарядки?
- В компании считают, что быстрая зарядка лучше беспроводной, ведь для полной зарядки новинки хватает всего одного часа. Конечно, в реальных условиях потребуется больше времени, но это все равно очень оперативно.
Поддерживает ли смартфон стандарт HDR?
- Да, он сертифицирован по этому стандарту официально.
Можно ли подключить к нему периферийные устройства по протоколу OTG (On-The-Go)?
- Имеющийся порт USB Type-C совместим с протоколом OTG, так что вы можете подключить через специальный переходник флешку, мышь, клавиатуру и так далее.
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