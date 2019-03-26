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OnePlus 5T

OnePlus 5T
Дисплей
61
Производительность
50
Батарея
66
Камера
54
Итоговая оценка
60
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой AMOLED-экран
  • Аудио-джек
  • Переключатель звука
  • Соотношение сторон 18:9
  • Неплохой выбор вариантов памяти
  • Нет поддержки беспроводной зарядки
  • Отсутствует влагозащита
  • Не последняя версия Android
  • Нет поддержки microSD
  • Далеко не самый емкий аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 5Т
61

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.01 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.88%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
432 нит

OnePlus 5T отличается от своего предшественника несколькими моментами. Новинка оборудована более крупным 6.01-дюймовым экраном с очень тонкими рамками вокруг. Панель под экраном стала настолько тонкой, что сканер отпечатков пальцев инженерам пришлось перенести на тыльную сторону. Физическое разрешение увеличилось до 2160 на 1080 точек, благодаря чему плотность пикселей осталась на прежнем уровне (401 ppi). С другой стороны, производитель поменял стандартное соотношение сторон на более модное 18:9, из-за чего экран стал более узким и вытянутым.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 5T
Инфо
Высота 156.1 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 162 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
79.88%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 5Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8
Частота 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 540
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1931
Geekbench 4.4 (многоядерный)
6700
Geekbench 5 (одноядерный)
388
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 7
177964
AnTuTu Benchmark 8
278664

Средняя цена OnePlus 5T в России равна 35 тысячам рублей. За эту сумму вы получите смартфон в минимальной конфигурации, которая обладает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Доплатив несколько тысяч, вы можете получить аппарат с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Чтобы познакомиться с отзывами о телефоне, нам придется дождаться официального старта продаж.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 9.0.4
Размер системы из коробки 17 ГБ
66

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:13 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:09 ч.
Время просмотра видео
16:49 ч.
Время разговора (3G)
22:28 ч.
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Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 5T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX398 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Китайская компания также улучшила основную камеру, а именно увеличила апертуру обоих модулей до рекордных f/1.6. Главный объектив получил 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX398, а дополнительный 20-мегапиксельный IMX376. Характеристики Ван Плюс 5Т также включают 16-мегапиксельную фронтальную камеру, которая поддерживает технологию HDR. Имейте в виду, что режим замедленной съемки по-прежнему может снимать видео в разрешении 720p при 120 кадрах в секунду или 1080p при 60 кадрах/с. Двойная светодиодная вспышка тоже на месте.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
69 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.68 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер зарядки Dash Power
- Кабель Dash Type-C
- Руководство пользователя
- Защитная пленка для экрана
- Прозрачный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 5T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 5T

FAQ - Ответы на частые вопросы

Поддерживает ли смартфон 4G VoLTE?

- Да, он поддерживает высокоскоростной стандарт передачи голоса по сетям четвертого поколения.

Планирует ли компания выпустить модель с 256 ГБ встроенной памяти?

- Ван Плюс 5Т доступен в двух конфигурациях: 64 и 128 ГБ памяти. Возможно, производитель выпустит модель с 256 ГБ в следующем году, но информации по этому поводу пока нет.

Поддерживает ли он бесконтактные платежи по Android Pay?

- Да, телефон оборудован модулем NFC, по которому осуществляются платежи.

Почему в OnePlus 5T нет беспроводной зарядки?

- В компании считают, что быстрая зарядка лучше беспроводной, ведь для полной зарядки новинки хватает всего одного часа. Конечно, в реальных условиях потребуется больше времени, но это все равно очень оперативно.

Поддерживает ли смартфон стандарт HDR?

- Да, он сертифицирован по этому стандарту официально.

Можно ли подключить к нему периферийные устройства по протоколу OTG (On-The-Go)?

- Имеющийся порт USB Type-C совместим с протоколом OTG, так что вы можете подключить через специальный переходник флешку, мышь, клавиатуру и так далее.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (45 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (3)

Виктор 08 июня 2019 16:44
Такое г......, Очень зря сменил хонор на 5т. Не покупайте. Хороша только цена, за которую можно два купить, но лучше.
0 Ответить
Виктор 07 июня 2019 08:24
В общем пользуюсь с момента выхода. Ранее был Хонор 8 про.он и сейчас лучше чем 5Т. А этот ван5т такая хрень. Все хуже чем у хонора. Самое заметное это цена, он ее не достоин.
0 Ответить
Анатолий 26 марта 2019 13:25
Дороговато все таки, я присмотрел бюджетный M-Horse Pure 1, у него чуть проще начинка, но ценник ниже в 5 раз, буду брать.
-4 Ответить
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