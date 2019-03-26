Поддерживает ли смартфон 4G VoLTE?

- Да, он поддерживает высокоскоростной стандарт передачи голоса по сетям четвертого поколения.

Планирует ли компания выпустить модель с 256 ГБ встроенной памяти?

- Ван Плюс 5Т доступен в двух конфигурациях: 64 и 128 ГБ памяти. Возможно, производитель выпустит модель с 256 ГБ в следующем году, но информации по этому поводу пока нет.

Поддерживает ли он бесконтактные платежи по Android Pay?

- Да, телефон оборудован модулем NFC, по которому осуществляются платежи.

Почему в OnePlus 5T нет беспроводной зарядки?

- В компании считают, что быстрая зарядка лучше беспроводной, ведь для полной зарядки новинки хватает всего одного часа. Конечно, в реальных условиях потребуется больше времени, но это все равно очень оперативно.

Поддерживает ли смартфон стандарт HDR?

- Да, он сертифицирован по этому стандарту официально.

Можно ли подключить к нему периферийные устройства по протоколу OTG (On-The-Go)?

- Имеющийся порт USB Type-C совместим с протоколом OTG, так что вы можете подключить через специальный переходник флешку, мышь, клавиатуру и так далее.