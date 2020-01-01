Работает ли на OnePlus 6 VoLTE?

- Производитель заявляет о поддержке смартфоном технологии VoLTE?

Можно ли спрятать вырез в экране?

- Да, операционная система Oxygen OS на базе Android 8.1 позволяет настроить телефон как угодно.

Есть ли здесь оптический стабилизатор изображения?

- OnePlus 6 получил основную камеру с оптическим стабилизатором изображения. Еще есть и цифровой, который дополняет оптический.

Где находится переключатель режимов звука?

- В отличие от предшественников, любимый нами переключатель находится на правой грани, а не на левой.