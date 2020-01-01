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OnePlus 6

OnePlus 6
Дисплей
63
Производительность
63
Батарея
65
Камера
68
Итоговая оценка
67
Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Очень быстрая зарядка
  • Операционная система выглядит красиво и быстро работает
  • Хорошая основная камера
  • Достойная комплектация
  • Мощная платформа
  • Большой объем ОЗУ и ПЗУ
  • Отсутствует беспроводная зарядка
  • Относительно небольшая емкость аккумулятора
  • Один динамик громкой связи
  • Нет лота для флешки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 6
63

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.12%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
453 нит

OnePlus 6 строился с учетом современных трендов, он один из первых получил вырез в экране и новое соотношение сторон 19:9. Экран получился не маленьким — его диагональ равна 6.3 дюймам, и хотелось бы, чтобы емкость аккумулятора соответствовала этому показателю. Углы экрана закруглены по традиции большинства производителей смартфонов.

63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 6
Инфо
Высота 155.7 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.12%
63

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2380
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8766
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
2272
AnTuTu Benchmark 7
259565
AnTuTu Benchmark 8
344036

В отличие от OnePlus 5/5T, новая модель получила стеклянные панели с обеих сторон. По сравнению с предшественниками, характеристики OnePlus 6 тоже преобразились. Во-первых, смартфон построен на современнейшем процессоре Snapdragon 845, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630. Во-вторых, в комплекте идет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Поддержки карты памяти microSD нет, а значит придется выбирать версию с учетом этого нюанса.

79

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки 12 ГБ
65

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:19 ч.
Время просмотра видео
14:27 ч.
Время разговора (3G)
27:42 ч.

Одним из главных достоинств аппарата является 4-амперная быстрая зарядка. Этим китайская компания оправдывает отсутствие беспроводной зарядки. Отзывы о Ван Плюс 6 говорят, что на самом деле отпадает потребность в беспроводном способе зарядки, так как полностью телефон заряжается за час и аккумулятора хватает на целые сутки.

68

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
100
Качества видео
87
Итоговая оценка камеры
96
81

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
70 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2018 года
Дата начала продаж Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.33 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 6

FAQ - Ответы на частые вопросы

Работает ли на OnePlus 6 VoLTE?

- Производитель заявляет о поддержке смартфоном технологии VoLTE?

Можно ли спрятать вырез в экране?

- Да, операционная система Oxygen OS на базе Android 8.1 позволяет настроить телефон как угодно.

Есть ли здесь оптический стабилизатор изображения?

- OnePlus 6 получил основную камеру с оптическим стабилизатором изображения. Еще есть и цифровой, который дополняет оптический.

Где находится переключатель режимов звука?

- В отличие от предшественников, любимый нами переключатель находится на правой грани, а не на левой.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (22 голосов)

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