OnePlus 6
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Очень быстрая зарядка
- Операционная система выглядит красиво и быстро работает
- Хорошая основная камера
- Достойная комплектация
- Мощная платформа
- Большой объем ОЗУ и ПЗУ
- Отсутствует беспроводная зарядка
- Относительно небольшая емкость аккумулятора
- Один динамик громкой связи
- Нет лота для флешки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.28 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.12%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
OnePlus 6 строился с учетом современных трендов, он один из первых получил вырез в экране и новое соотношение сторон 19:9. Экран получился не маленьким — его диагональ равна 6.3 дюймам, и хотелось бы, чтобы емкость аккумулятора соответствовала этому показателю. Углы экрана закруглены по традиции большинства производителей смартфонов.
Дизайн и корпус
|Высота
|155.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
В отличие от OnePlus 5/5T, новая модель получила стеклянные панели с обеих сторон. По сравнению с предшественниками, характеристики OnePlus 6 тоже преобразились. Во-первых, смартфон построен на современнейшем процессоре Snapdragon 845, работающий в тандеме с графическим ускорителем Adreno 630. Во-вторых, в комплекте идет 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Поддержки карты памяти microSD нет, а значит придется выбирать версию с учетом этого нюанса.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.3.1
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (60% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Одним из главных достоинств аппарата является 4-амперная быстрая зарядка. Этим китайская компания оправдывает отсутствие беспроводной зарядки. Отзывы о Ван Плюс 6 говорят, что на самом деле отпадает потребность в беспроводном способе зарядки, так как полностью телефон заряжается за час и аккумулятора хватает на целые сутки.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.33 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель для быстрой зарядки
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на OnePlus 6
FAQ - Ответы на частые вопросы
Работает ли на OnePlus 6 VoLTE?
- Производитель заявляет о поддержке смартфоном технологии VoLTE?
Можно ли спрятать вырез в экране?
- Да, операционная система Oxygen OS на базе Android 8.1 позволяет настроить телефон как угодно.
Есть ли здесь оптический стабилизатор изображения?
- OnePlus 6 получил основную камеру с оптическим стабилизатором изображения. Еще есть и цифровой, который дополняет оптический.
Где находится переключатель режимов звука?
- В отличие от предшественников, любимый нами переключатель находится на правой грани, а не на левой.
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