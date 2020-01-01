OnePlus 6T
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный экран с небольшим вырезом для камеры
- Быстрый и точный встроенный в дисплей датчик отпечатков
- Много памяти
- Очень быстро заряжается
- Быстрое и функциональное программное обеспечение
- Камера сильно ограничена в возможностях
- Нет защиты от воды
- Только один динамик громкой связи
- Нет беспроводной зарядки
- Отсутствует поддержка расширяемой памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.41 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
OnePlus 6T получил отличный экран, и это намного важнее того, есть ли здесь беспроводная зарядка или нет. Это AMOLED-панель, которая выдает изумительную картинку с хорошей цветопередачей и отличным соотношением контраста. Вас может оттолкнуть только одно — большая диагональ 6.4 дюйма, которая нередко вызывает дискомфорт в процессе взаимодействия одной рукой.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики Ванплас 6Т подкупают своей технологичностью. Смартфон построен на топовом процессоре Snapdragon 845, которому по силам любые задачи от обработки видео и фото до самых требовательных игр. Следовательно, за относительно небольшие деньги вы получаете быстрое и многозадачное устройство.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.3.1
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Внутри находится аккумулятор на 3700 мАч, который выдерживает сутки активного использования. Некоторые конкуренты в этом плане лучше этого смартфона, но многие из них проигрывают в скорости зарядки.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 20 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.552 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.269 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Цены на OnePlus 6T
FAQ - Ответы на частые вопросы
Получит ли OnePlus 6T обновление до Android Q?
- Да, производитель обещает выпустить обновление до Android Q, но не сообщает сроки релиза. Кроме того, вероятнее всего, это будет его последний крупный апдейт.
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
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