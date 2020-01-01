Тесты дисплея

OnePlus 6T получил отличный экран, и это намного важнее того, есть ли здесь беспроводная зарядка или нет. Это AMOLED-панель, которая выдает изумительную картинку с хорошей цветопередачей и отличным соотношением контраста. Вас может оттолкнуть только одно — большая диагональ 6.4 дюйма, которая нередко вызывает дискомфорт в процессе взаимодействия одной рукой.