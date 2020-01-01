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OnePlus 6T

OnePlus 6T
Дисплей
65
Производительность
65
Батарея
71
Камера
71
Итоговая оценка
69
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный экран с небольшим вырезом для камеры
  • Быстрый и точный встроенный в дисплей датчик отпечатков
  • Много памяти
  • Очень быстро заряжается
  • Быстрое и функциональное программное обеспечение
  • Камера сильно ограничена в возможностях
  • Нет защиты от воды
  • Только один динамик громкой связи
  • Нет беспроводной зарядки
  • Отсутствует поддержка расширяемой памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 6Т
65

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
447 нит

OnePlus 6T получил отличный экран, и это намного важнее того, есть ли здесь беспроводная зарядка или нет. Это AMOLED-панель, которая выдает изумительную картинку с хорошей цветопередачей и отличным соотношением контраста. Вас может оттолкнуть только одно — большая диагональ 6.4 дюйма, которая нередко вызывает дискомфорт в процессе взаимодействия одной рукой.

65

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 6T
Инфо
Высота 157.5 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Полуночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.89%
65

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 6Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2800 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2435
Geekbench 4.4 (многоядерный)
8781
Geekbench 5 (одноядерный)
511
Geekbench 5 (многоядерный)
2373
AnTuTu Benchmark 7
287871
AnTuTu Benchmark 8
347762

Технические характеристики Ванплас 6Т подкупают своей технологичностью. Смартфон построен на топовом процессоре Snapdragon 845, которому по силам любые задачи от обработки видео и фото до самых требовательных игр. Следовательно, за относительно небольшие деньги вы получаете быстрое и многозадачное устройство.

79

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.3.1
Размер системы из коробки 13 ГБ
71

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Dash Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:04 ч.
Время просмотра видео
15:40 ч.
Время разговора (3G)
29:08 ч.

Внутри находится аккумулятор на 3700 мАч, который выдерживает сутки активного использования. Некоторые конкуренты в этом плане лучше этого смартфона, но многие из них проигрывают в скорости зарядки.

71

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 6T
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 20 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 20 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX376 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото OnePlus 6T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
101
Качества видео
91
Итоговая оценка камеры
98
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 1700, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
62

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
67 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.552 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.269 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания Dash Charge
- Кабель USB Type-C
- Переходник USB Type-C - 3.5 Jack
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 6T могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 6T

FAQ - Ответы на частые вопросы

Получит ли OnePlus 6T обновление до Android Q?

- Да, производитель обещает выпустить обновление до Android Q, но не сообщает сроки релиза. Кроме того, вероятнее всего, это будет его последний крупный апдейт.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (12 голосов)

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