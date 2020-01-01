OnePlus 7
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Установлен встроенный в дисплей датчик отпечатков
- Построен на быстром процессоре
- Работает на отличном программном обеспечении
- Есть оптическая стабилизация изображения
- Широкоугольная фронтальная камера
- Стереодинамики и быстрая зарядка
- Нет возможности расширить объем встроенного накопителя
- Отсутствует сверхширокоугольная оптика основной камеры
- Нет оптического приближения объектов
- Нет индикатора уведомлений
Технические характеристики
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.41 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Плотность пикселей 6.41-дюймового экрана вполне стандартная – ее будет достаточно для повседневного использования. Соотношение сторон 19.5:9 обеспечивает сбалансированный опыт взаимодействия с любым типом контента, а значит вы с комфортом сможете играть в игры, смотреть фильмы и читать почту. Все приложения адаптированы к этому стандарту.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Красный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
OnePlus 7 получил приятный на вид металлический корпус и безрамочный экран с внушительной полезной площадью. Стекло на лицевой панели Corning Gorilla Glass 6 не только обеспечивает надежную защиту экрана, но и дает приятные ощущения каждый раз, когда вы к нему касаетесь.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Процессор Snapdragon 855 является основой Ванплас 7, благодаря чему он гордится беспрецедентным быстродействием – практически нет никакой задержки при запуске даже самых сложных приложений. На выбор производитель предлагает достаточно широкий выбор вариантов памяти, но вы наверняка расстроитесь о того, что здесь нет слота для карты памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0.5
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 900/1800/1900
|3G сети
|850 МГц, 900 МГц, 1700/2100 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц
|4G сети
|700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1700/2100 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2500 МГц
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.166 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.382 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
Цены на OnePlus 7
FAQ - Ответы на частые вопросы
Будет ли OnePlus 7 продаваться в России официально?
- Смартфон появится в России официально, но не сразу. Релиз OnePlus 7 на нашем рынке состоится через несколько месяцев после международного старта продаж.
Защищен ли он от воды?
- Никакой защиты от воды тут нет, но смартфон не боится влаги. Поэтому, вы можете не бояться, если на корпус устройства попадут брызги воды.
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