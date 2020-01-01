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OnePlus 7

OnePlus 7
Дисплей
72
Производительность
82
Батарея
78
Камера
77
Итоговая оценка
77
Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Установлен встроенный в дисплей датчик отпечатков
  • Построен на быстром процессоре
  • Работает на отличном программном обеспечении
  • Есть оптическая стабилизация изображения
  • Широкоугольная фронтальная камера
  • Стереодинамики и быстрая зарядка
  • Нет возможности расширить объем встроенного накопителя
  • Отсутствует сверхширокоугольная оптика основной камеры
  • Нет оптического приближения объектов
  • Нет индикатора уведомлений

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 7
72

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
642 нит

Плотность пикселей 6.41-дюймового экрана вполне стандартная – ее будет достаточно для повседневного использования. Соотношение сторон 19.5:9 обеспечивает сбалансированный опыт взаимодействия с любым типом контента, а значит вы с комфортом сможете играть в игры, смотреть фильмы и читать почту. Все приложения адаптированы к этому стандарту.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 7
Инфо
Высота 157.7 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 182 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.5%

OnePlus 7 получил приятный на вид металлический корпус и безрамочный экран с внушительной полезной площадью. Стекло на лицевой панели Corning Gorilla Glass 6 не только обеспечивает надежную защиту экрана, но и дает приятные ощущения каждый раз, когда вы к нему касаетесь.

82

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3284
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10510
Geekbench 5 (одноядерный)
711
Geekbench 5 (многоядерный)
2654
AnTuTu Benchmark 7
370253
AnTuTu Benchmark 8
453935

Процессор Snapdragon 855 является основой Ванплас 7, благодаря чему он гордится беспрецедентным быстродействием – практически нет никакой задержки при запуске даже самых сложных приложений. На выбор производитель предлагает достаточно широкий выбор вариантов памяти, но вы наверняка расстроитесь о того, что здесь нет слота для карты памяти.

79

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки 16 ГБ
78

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:45 ч.
Время просмотра видео
19:54 ч.
Время разговора (3G)
25:00 ч.
77

Камеры

Спецификации и тестирование камер OnePlus 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 900/1800/1900
3G сети 850 МГц, 900 МГц, 1700/2100 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц
4G сети 700 МГц, 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1700/2100 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2500 МГц
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации OnePlus 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Будет ли OnePlus 7 продаваться в России официально?

- Смартфон появится в России официально, но не сразу. Релиз OnePlus 7 на нашем рынке состоится через несколько месяцев после международного старта продаж.

Защищен ли он от воды?

- Никакой защиты от воды тут нет, но смартфон не боится влаги. Поэтому, вы можете не бояться, если на корпус устройства попадут брызги воды.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (74 голосов)

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