Будет ли OnePlus 7 продаваться в России официально?

- Смартфон появится в России официально, но не сразу. Релиз OnePlus 7 на нашем рынке состоится через несколько месяцев после международного старта продаж.

Защищен ли он от воды?

- Никакой защиты от воды тут нет, но смартфон не боится влаги. Поэтому, вы можете не бояться, если на корпус устройства попадут брызги воды.