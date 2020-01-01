Чем OnePlus 7T Pro отличается от 7 Pro?

- Первое, что вы заметите, это новый цвет – синий стал более контрастным и ярким. Он по-прежнему матовый, но эффект стал гораздо менее заметным, из-за чего поверхность быстро собирает отпечатки пальцев. Также лазерный автофокус сзади перенесли на левую сторону от объективов. Внутри установили новый процессор Snapdragon 855 Plus, сделали 1 вариант с 256 ГБ памяти и немного увеличили объем батареи. Еще одним достоинством OnePlus 7T Pro перед предшественником является операционная система – там предустановлена Android 10.

Есть ли разница в автономности между 90 и 60 Гц?

- Если верить тестам GSMArena, разница между этими частотами обновления несущественная. Другими словами, не стоит пользоваться 60 герцами, ради экономии дополнительно часа в серфинге в Интернете.