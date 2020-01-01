OnePlus 7T Pro
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Прекрасный экран с частотой обновления 90 Гц
- Программное обеспечение OxygenOS работает очень плавно
- Быстрый процессор с отличной энергоэффективностью
- Заряжается до 100% за 1 час
- Внутренности не защищены от воды
- Нет беспроводной зарядки
- Фиксированный объем внутренней памяти
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|516 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
OnePlus 7T Pro мало чем отличается от своего предшественника в плане дизайна. Спереди и сзади у него стеклянные панели премиального качества, а за стойкость к ударам отвечает алюминиевая рамка. Объективы основной камеры расположены вертикально, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран, и работает он по-флагмански быстро.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855 Plus
|Архитектура
|1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2960 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|700 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|28 ГБ
Здесь предустановлена операционная система Android 10 с графической оболочкой OxygenOS, которая работает чуть ли не так же плавно, как iOS. Там есть экран уведомлений Ambient Display, обладающий большим количеством возможностей для настройки под себя.
Батарея
|Объем
|4085 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Аккумулятор заряжается всего за час, но многие пользователи предпочитают заряжать телефон беспроводным путем, чем не может похвастаться OnePlus 7T Pro.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тройную основную камеру смартфона можно похвалить за функционал: есть популярный в наше время оптический зум и полезный сверхширокоугольный модуль. Последний становится незаменимой вещью, если необходимо сфотографировать вблизи одного или нескольких объектов.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
|3G сети
|UMTS 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки
Цены на OnePlus 7T Pro
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем OnePlus 7T Pro отличается от 7 Pro?
- Первое, что вы заметите, это новый цвет – синий стал более контрастным и ярким. Он по-прежнему матовый, но эффект стал гораздо менее заметным, из-за чего поверхность быстро собирает отпечатки пальцев. Также лазерный автофокус сзади перенесли на левую сторону от объективов. Внутри установили новый процессор Snapdragon 855 Plus, сделали 1 вариант с 256 ГБ памяти и немного увеличили объем батареи. Еще одним достоинством OnePlus 7T Pro перед предшественником является операционная система – там предустановлена Android 10.
Есть ли разница в автономности между 90 и 60 Гц?
- Если верить тестам GSMArena, разница между этими частотами обновления несущественная. Другими словами, не стоит пользоваться 60 герцами, ради экономии дополнительно часа в серфинге в Интернете.
Оценка пользователей
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