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OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro
Дисплей
86
Производительность
86
Батарея
80
Камера
85
Итоговая оценка
82
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прекрасный экран с частотой обновления 90 Гц
  • Программное обеспечение OxygenOS работает очень плавно
  • Быстрый процессор с отличной энергоэффективностью
  • Заряжается до 100% за 1 час
  • Внутренности не защищены от воды
  • Нет беспроводной зарядки
  • Фиксированный объем внутренней памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас 7Т Про
86

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 516 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
588 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus 7T Pro
Инфо
Высота 162.6 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
88.1%

OnePlus 7T Pro мало чем отличается от своего предшественника в плане дизайна. Спереди и сзади у него стеклянные панели премиального качества, а за стойкость к ударам отвечает алюминиевая рамка. Объективы основной камеры расположены вертикально, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран, и работает он по-флагмански быстро.

86

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас 7Т Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3640
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11378
Geekbench 5 (одноядерный)
719
Geekbench 5 (многоядерный)
2898
AnTuTu Benchmark 7
388405
AnTuTu Benchmark 8
479087
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 28 ГБ

Здесь предустановлена операционная система Android 10 с графической оболочкой OxygenOS, которая работает чуть ли не так же плавно, как iOS. Там есть экран уведомлений Ambient Display, обладающий большим количеством возможностей для настройки под себя.

80

Батарея

Характеристики
Объем 4085 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Warp Charge 30T (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:03 ч.
Время просмотра видео
18:15 ч.
Время разговора (3G)
34:45 ч.

Аккумулятор заряжается всего за час, но многие пользователи предпочитают заряжать телефон беспроводным путем, чем не может похвастаться OnePlus 7T Pro.

85

Камеры

Спецификации и тестирование камер 7T Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 16 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тройную основную камеру смартфона можно похвалить за функционал: есть популярный в наше время оптический зум и полезный сверхширокоугольный модуль. Последний становится незаменимой вещью, если необходимо сфотографировать вблизи одного или нескольких объектов.

84

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети UMTS 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100
4G сети LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
90 дБ
Музыка
75 дБ
Звонок
82 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Прозрачный чехол
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наклейки
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 7T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus 7T Pro

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем OnePlus 7T Pro отличается от 7 Pro?

- Первое, что вы заметите, это новый цвет – синий стал более контрастным и ярким. Он по-прежнему матовый, но эффект стал гораздо менее заметным, из-за чего поверхность быстро собирает отпечатки пальцев. Также лазерный автофокус сзади перенесли на левую сторону от объективов. Внутри установили новый процессор Snapdragon 855 Plus, сделали 1 вариант с 256 ГБ памяти и немного увеличили объем батареи. Еще одним достоинством OnePlus 7T Pro перед предшественником является операционная система – там предустановлена Android 10.

Есть ли разница в автономности между 90 и 60 Гц?

- Если верить тестам GSMArena, разница между этими частотами обновления несущественная. Другими словами, не стоит пользоваться 60 герцами, ради экономии дополнительно часа в серфинге в Интернете.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (15 голосов)

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