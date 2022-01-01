OnePlus Nord CE 2 5G Дисплей 83 Производительность 56 Батарея 81 Камера 57 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Имеет достойный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+

Производительности хватает для игр - использует достаточно быстрая память UFS

В коробке со смартфоном идет мощный 65-ваттный адаптер питания

Есть поддержка 5G и карты памяти microSD

Можно заряжать другие гаджеты с помощью реверсивной зарядки Отсутствует беспроводная зарядка смартфона

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 2 5G

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 792 нит

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 2 5G Высота 160.6 мм Ширина 73.2 мм Толщина 7.8 мм Вес 173 грамма Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Синий, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

56 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 2 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 900 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G68 MC4 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 704 Geekbench 5 (многоядерный) 2136 AnTuTu Benchmark 9 473532 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark - 190 место

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11.3

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:33 ч.

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord CE 2 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.13" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66 Поддержка 5G Да

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C для зарядки

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карты

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 2 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord CE 2 5G