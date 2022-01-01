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OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G
Дисплей
83
Производительность
56
Батарея
81
Камера
57
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Имеет достойный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+
  • Производительности хватает для игр - использует достаточно быстрая память UFS
  • В коробке со смартфоном идет мощный 65-ваттный адаптер питания
  • Есть поддержка 5G и карты памяти microSD
  • Можно заряжать другие гаджеты с помощью реверсивной зарядки
  • Отсутствует беспроводная зарядка смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 2 5G
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
792 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 2 5G
Высота 160.6 мм
Ширина 73.2 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 173 грамма
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
56

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 2 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
704
Geekbench 5 (многоядерный)
2136
AnTuTu Benchmark 9
473532
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11.3
81

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:33 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord CE 2 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/38/39/40/41/66
Поддержка 5G Да
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 2 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord CE 2 5G

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. OnePlus Nord CE 2 5G или CE 5G
3. OnePlus Nord CE 2 5G или Nord 2 5G
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