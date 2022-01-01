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OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Дисплей
83
Производительность
50
Батарея
84
Камера
55
Итоговая оценка
70
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Частота обновления 120 Гц дают хороший прирост в плавности работы смартфона
  • Есть поддержка 5G и неплохой уровень производительности
  • Отличный боковой сканер отпечатков пальцев
  • Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Нет поддержки NFC
  • Камера не умеет записывать 4K-видео
  • Лоток для SIM-карт является гибридным

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 2 Lite 5G
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.1%
Особенности - DCI-P3
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
Высота 164.3 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 195 граммов
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.1%
50

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 2 Lite 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
687
Geekbench 5 (многоядерный)
1745
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI OxygenOS 12.1
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord CE 2 Lite 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/3/4/5/7/8/19/28A/B34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
86

Звук

3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 2 Lite 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G или OnePlus Nord CE 5G
2. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G или Oppo Realme 9 Pro
3. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G или OnePlus Nord CE 2 5G
4. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G или Samsung Galaxy M53

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