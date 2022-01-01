OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Дисплей 83 Производительность 50 Батарея 84 Камера 55 Итоговая оценка 70 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Частота обновления 120 Гц дают хороший прирост в плавности работы смартфона

Есть поддержка 5G и неплохой уровень производительности

Отличный боковой сканер отпечатков пальцев

Емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки Нет поддержки NFC

Камера не умеет записывать 4K-видео

Лоток для SIM-карт является гибридным

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 2 Lite 5G

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.59 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.1% Особенности - DCI-P3

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Высота 164.3 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 195 граммов Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.1%

50 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 2 Lite 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 687 Geekbench 5 (многоядерный) 1745

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI OxygenOS 12.1

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

55 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord CE 2 Lite 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/3/4/5/7/8/19/28A/B34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

86 Звук 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 2 Lite 5G могут отличаться в зависимости от региона.