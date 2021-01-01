OnePlus Nord CE 5G Дисплей 80 Производительность 64 Батарея 79 Камера 63 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей с высокой плавностью работы

Актуальный процессор с поддержкой 5G

30-ваттная зарядка идет в комплекте со смартфоном

Есть 119-градусная сверхширокоугольная камера

Имеет 3.5 мм вход для наушников Нет оптического стабилизатора изображения

Отсутствует макрообъектив

Пластиковая рамка и задняя крышка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 5G

80 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 410 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.9% Особенности - Always-On Display

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 5G Высота 159.3 мм Ширина 73.5 мм Толщина 7.9 мм Вес 170 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Серебристый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.9%

64 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7650G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77) Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 615 Geekbench 5 (многоядерный) 1766

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11

79 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 1:10 ч.

63 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord CE 5G Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

Времяпролетный объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 15 Поддержка 5G Да

64 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2021 года Дата начала продаж Июнь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 30 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord CE 5G