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OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G
Дисплей
80
Производительность
64
Батарея
79
Камера
63
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с высокой плавностью работы
  • Актуальный процессор с поддержкой 5G
  • 30-ваттная зарядка идет в комплекте со смартфоном
  • Есть 119-градусная сверхширокоугольная камера
  • Имеет 3.5 мм вход для наушников
  • Нет оптического стабилизатора изображения
  • Отсутствует макрообъектив
  • Пластиковая рамка и задняя крышка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд CE 5G
80

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - Always-On Display
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord CE 5G
Высота 159.3 мм
Ширина 73.5 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
64

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд CE 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7650G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
615
Geekbench 5 (многоядерный)
1766
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11
79

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:10 ч.
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord CE 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 15
Поддержка 5G Да
64

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord CE 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord CE 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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