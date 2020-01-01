OnePlus Nord N100 имеет приятный на вид дизайн, хотя используемые материалы и размещение сканера отпечатков пальцев расстраивает. Рамка и крышка сделана из пластика, а датчик находится на тыльной стороне, где пользоваться им неудобно больше всего. Радует отсутствие выреза по центру дисплея, вместо него имеет идеально круглое отверстие в левом верхнем углу, и вживую оно почти незаметно.