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OnePlus Nord N100

OnePlus Nord N100
Дисплей
54
Производительность
38
Батарея
86
Камера
51
Итоговая оценка
62
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Красивый дизайн и небольшой вырез в экране
  • Достаточно неплохой процессор Snapdragon – подходит для игр
  • Быстрая память UFS 2.1 и есть место для карты памяти
  • Большой аккумулятор с поддержкой 18-ваттной зарядки
  • Есть пара динамиков с хорошим звучанием
  • Камера лишена сверхширокоугольного режима съемки
  • Небольшое разрешение экрана – плотность пикселей составляет всего 269 PPI

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N100
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OnePlus Nord N100
Инфо
Высота 164.9 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 188 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%

OnePlus Nord N100 имеет приятный на вид дизайн, хотя используемые материалы и размещение сканера отпечатков пальцев расстраивает. Рамка и крышка сделана из пластика, а датчик находится на тыльной стороне, где пользоваться им неудобно больше всего. Радует отсутствие выреза по центру дисплея, вместо него имеет идеально круглое отверстие в левом верхнем углу, и вживую оно почти незаметно.

38

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Норд N100 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
253
Geekbench 5 (многоядерный)
1258
AnTuTu Benchmark 8
146559
79

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI OxygenOS 10.5
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N100
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

По сравнению с оригинальной моделью, камера здесь намного проще. 13-мегапиксельный сенсор не порадует высоким качество съемки как видео, так и фото, а сверхширокоугольного объектива нет вовсе. Благо есть макросъемка, но для получения достойного кадра нужно хорошее освещение и подставка.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
95

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N100 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OnePlus Nord N100

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. OnePlus Nord N100 vs OnePlus Nord

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