OnePlus Nord N100
Дисплей
54
Производительность
38
Батарея
86
Камера
51
Итоговая оценка
62
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Красивый дизайн и небольшой вырез в экране
- Достаточно неплохой процессор Snapdragon – подходит для игр
- Быстрая память UFS 2.1 и есть место для карты памяти
- Большой аккумулятор с поддержкой 18-ваттной зарядки
- Есть пара динамиков с хорошим звучанием
- Камера лишена сверхширокоугольного режима съемки
- Небольшое разрешение экрана – плотность пикселей составляет всего 269 PPI
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Норд N100
54
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
46
Дизайн и корпус
|Высота
|164.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
OnePlus Nord N100 имеет приятный на вид дизайн, хотя используемые материалы и размещение сканера отпечатков пальцев расстраивает. Рамка и крышка сделана из пластика, а датчик находится на тыльной стороне, где пользоваться им неудобно больше всего. Радует отсутствие выреза по центру дисплея, вместо него имеет идеально круглое отверстие в левом верхнем углу, и вживую оно почти незаметно.
38
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
253
Geekbench 5 (многоядерный)
1258
AnTuTu Benchmark 8
146559
79
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|OxygenOS 10.5
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
51
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
По сравнению с оригинальной моделью, камера здесь намного проще. 13-мегапиксельный сенсор не порадует высоким качество съемки как видео, так и фото, а сверхширокоугольного объектива нет вовсе. Благо есть макросъемка, но для получения достойного кадра нужно хорошее освещение и подставка.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N100 могут отличаться в зависимости от региона.