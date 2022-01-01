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Oneplus Nord N20 5G

Oneplus Nord N20 5G
Дисплей
77
Производительность
54
Батарея
82
Камера
61
Итоговая оценка
69
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Камера оснащена сверхширокоугольной и портретной съемкой
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей
  • Поддерживается достаточно быстрая зарядка батареи
  • Отсутствует объектив для макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Nord N20 5G
77

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
496 нит
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oneplus Nord N20 5G
Высота 159.8 мм
Ширина 73.1 мм
Толщина 9 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
54

Производительность

Все характеристики чипа Ванплас Nord N20 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
697
Geekbench 5 (многоядерный)
1994
AnTuTu Benchmark 9
401237
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI OxygenOS 11
82

Батарея

Характеристики
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nord N20 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.1
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N20 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oneplus Nord N20 5G против OnePlus Nord N10

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