Oneplus Nord N20 5G Дисплей 77 Производительность 54 Батарея 82 Камера 61 Итоговая оценка 69 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с высокой плотностью пикселей

Камера оснащена сверхширокоугольной и портретной съемкой

Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей

Поддерживается достаточно быстрая зарядка батареи Отсутствует объектив для макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ванплас Nord N20 5G

77 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 496 нит

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oneplus Nord N20 5G Высота 159.8 мм Ширина 73.1 мм Толщина 9 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.5%

54 Производительность Все характеристики чипа Ванплас Nord N20 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 697 Geekbench 5 (многоядерный) 1994 AnTuTu Benchmark 9 401237

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI OxygenOS 11

82 Батарея Характеристики Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Nord N20 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.3

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.1 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nord N20 5G могут отличаться в зависимости от региона.

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