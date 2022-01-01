Oppo A1 Pro Дисплей 90 Производительность 44 Батарея 78 Камера 55 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей с частотой обновления 120 Гц использует премиальную технологию OLED

Может похвастать существенным запасом яркости экрана

Камера двойная с большим разрешением 108 мегапикселей

Быстро заряжается от комплектного адаптера питания

Поддерживает реверсивную зарядку Камера лишена сверхширокоугольной съемки

Подключить наушники можно только по Bluetooth или USB Type-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А1 Про

90 Экран Тип OLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1080 x 2412 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 394 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.6% Особенности - DCI-P3

58 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A1 Pro Высота 162.3 мм Ширина 74.3 мм Толщина 7.7 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.6%

44 Производительность Все характеристики чипа Оппо А1 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 691 Geekbench 5 (многоядерный) 2053 AnTuTu Benchmark 9 398407

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI ColorOS 13

78 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 67 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут) Время полной зарядки 0:51 ч.

55 Камеры Спецификации и тестирование камер A1 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12000 x 9000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 25 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800MHz 3G сети UMTS bands 1/4/5/8 4G сети LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A1 Pro могут отличаться в зависимости от региона.