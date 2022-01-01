Главная > Смартфоны Oppo > Oppo A1 Pro: цена, технические характеристики и отзывы

Oppo A1 Pro

Oppo A1 Pro
Дисплей
90
Производительность
44
Батарея
78
Камера
55
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей с частотой обновления 120 Гц использует премиальную технологию OLED
  • Может похвастать существенным запасом яркости экрана
  • Камера двойная с большим разрешением 108 мегапикселей
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Поддерживает реверсивную зарядку
  • Камера лишена сверхширокоугольной съемки
  • Подключить наушники можно только по Bluetooth или USB Type-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А1 Про
90

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%
Особенности - DCI-P3
58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A1 Pro
Высота 162.3 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А1 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
691
Geekbench 5 (многоядерный)
2053
AnTuTu Benchmark 9
398407
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI ColorOS 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (80% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч.
55

Камеры

Спецификации и тестирование камер A1 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800MHz
3G сети UMTS bands 1/4/5/8
4G сети LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A1 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo A1 Pro и Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus
2. Oppo A1 Pro и Oppo Realme 10 Pro
3. Oppo A1 Pro и Oppo Realme 10 Pro Plus
4. Oppo A1 Pro и Oppo Reno 9 Pro

Написать отзыв

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры