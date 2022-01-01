Oppo A1 Pro
Дисплей
90
Производительность
44
Батарея
78
Камера
55
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей с частотой обновления 120 Гц использует премиальную технологию OLED
- Может похвастать существенным запасом яркости экрана
- Камера двойная с большим разрешением 108 мегапикселей
- Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
- Поддерживает реверсивную зарядку
- Камера лишена сверхширокоугольной съемки
- Подключить наушники можно только по Bluetooth или USB Type-C
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А1 Про
90
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2412 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|Особенности
|- DCI-P3
58
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|74.3 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|171 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
44
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
691
Geekbench 5 (многоядерный)
2053
AnTuTu Benchmark 9
398407
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|ColorOS 13
78
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
55
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (108 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|25 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800MHz
|3G сети
|UMTS bands 1/4/5/8
|4G сети
|LTE bands 1/3/4/5/8/28A/34/38/39/40/41
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A1 Pro могут отличаться в зависимости от региона.