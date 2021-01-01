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Oppo A12

Oppo A12
Дисплей
57
Производительность
28
Батарея
63
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Не сильно большой экран – удобно пользоваться
  • Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает хорошее подключение
  • Неплохая автономность
  • Передняя камера позволит сделать хорошее селфи
  • Неудобно пользоваться сканером отпечатков пальцев
  • Нет функции быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А12
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.22 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82%
Максимальная яркость
446 нит
38

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A12
Высота 1559 мм
Ширина 755 мм
Толщина 83 мм
Вес 165 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%

Oppo A12 имеет очень простой внешний вид – задняя панель выполнена из дешевого пластика, рамка тоже. Спереди есть U-образный вырез, который не сильно бросается в глаза. Сканером отпечатков пальцев не всегда удобно пользоваться, и хотелось видеть здесь боковой датчик, встроенный в кнопку питания.

28

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми А12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
178
Geekbench 5 (многоядерный)
992
AnTuTu Benchmark 8
107746
46

Программное обеспечение

Операционная система Android 9
Оболочка UI ColorOS 6,1
63

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера лишена макросъемки – остались только 13-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный портретный, который помогает делать фотографии с размытым задним фоном. Сделать качественный кадр получается не всегда из-за медленного автофокуса.

66

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A12

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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