Oppo A12
Дисплей
57
Производительность
28
Батарея
63
Камера
48
Итоговая оценка
50
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Не сильно большой экран – удобно пользоваться
- Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает хорошее подключение
- Неплохая автономность
- Передняя камера позволит сделать хорошее селфи
- Неудобно пользоваться сканером отпечатков пальцев
- Нет функции быстрой зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А12
57
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.22 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
Максимальная яркость
446 нит
38
Дизайн и корпус
|Высота
|1559 мм
|Ширина
|755 мм
|Толщина
|83 мм
|Вес
|165 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%
Oppo A12 имеет очень простой внешний вид – задняя панель выполнена из дешевого пластика, рамка тоже. Спереди есть U-образный вырез, который не сильно бросается в глаза. Сканером отпечатков пальцев не всегда удобно пользоваться, и хотелось видеть здесь боковой датчик, встроенный в кнопку питания.
28
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
178
Geekbench 5 (многоядерный)
992
AnTuTu Benchmark 8
107746
46
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9
|Оболочка UI
|ColorOS 6,1
63
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
48
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера лишена макросъемки – остались только 13-мегапиксельный основной и 2-мегапиксельный портретный, который помогает делать фотографии с размытым задним фоном. Сделать качественный кадр получается не всегда из-за медленного автофокуса.
66
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A12 могут отличаться в зависимости от региона.