Oppo A12 имеет очень простой внешний вид – задняя панель выполнена из дешевого пластика, рамка тоже. Спереди есть U-образный вырез, который не сильно бросается в глаза. Сканером отпечатков пальцев не всегда удобно пользоваться, и хотелось видеть здесь боковой датчик, встроенный в кнопку питания.