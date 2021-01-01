Oppo A15 Дисплей 60 Производительность 28 Батарея 70 Камера 50 Итоговая оценка 53 Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей имеет высокую яркость

Большая диагональ экрана

Камера получила отдельный макрообъектив

Небольшой вес устройства Маленькое разрешение экрана

Быстрой зарядки нет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А15

60 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83% Максимальная яркость 480 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A15 Высота 164 мм Ширина 75.4 мм Толщина 7.9 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83%

28 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми А15 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio P35 Макс. частота 2350 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~44.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 177 Geekbench 5 (многоядерный) 1004 AnTuTu Benchmark 8 111408

54 Программное обеспечение Операционная система Android 10 Оболочка UI ColorOS 7.2

70 Батарея Характеристики Объем 4230 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 2:35 ч.

50 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A15 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1960 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

59 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA 850/900/2100 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Октябрь 2020 года Дата начала продаж Октябрь 2020 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель MicroUSB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Защитная пленка на экран

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A15 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A15