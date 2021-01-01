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Oppo A15s

Oppo A15s
Дисплей
60
Производительность
30
Батарея
70
Камера
52
Итоговая оценка
53
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет большие углы обзора и высокую яркость
  • Камера имеет режим макросъемки
  • Большой объем встроенной памяти
  • Есть встроенный радиоприемник
  • Не умеет быстро заряжаться
  • Маломощный процессор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А15s
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83%
Максимальная яркость
480 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A15s
Высота 164 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 177 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83%
30

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми А15s и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
1004
AnTuTu Benchmark 8
111408
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
70

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 2:35 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A15s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
59

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA 850/900/2100
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A15s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A15s

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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