Oppo A15s
Дисплей
60
Производительность
30
Батарея
70
Камера
52
Итоговая оценка
53
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет большие углы обзора и высокую яркость
- Камера имеет режим макросъемки
- Большой объем встроенной памяти
- Есть встроенный радиоприемник
- Не умеет быстро заряжаться
- Маломощный процессор
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А15s
60
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.52 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
Максимальная яркость
480 нит
53
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83%
30
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|2350 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
1004
AnTuTu Benchmark 8
111408
54
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
70
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
52
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
59
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA 850/900/2100
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28/8/40/41
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A15s могут отличаться в зависимости от региона.