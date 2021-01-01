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Oppo A16

Oppo A16
Дисплей
61
Производительность
36
Батарея
70
Камера
52
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть объектив для макросъемки
  • Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев
  • Wi-Fi работает в двухдиапазонном режиме
  • Большая батарея обеспечивает отличную автономность
  • Есть порт Type-C вместо MicroUSB
  • Лишен функции быстрой зарядки
  • Невысокое разрешение экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А16
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9%
Максимальная яркость
477 нит
52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A16
Высота 163.4 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
36

Производительность

Все характеристики чипа Оппо Реалми А16 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
176
Geekbench 5 (многоядерный)
998
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
Время полной зарядки 3:20 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A16
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети UMTS 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A16 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A16

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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