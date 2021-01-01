Oppo A16 Дисплей 61 Производительность 36 Батарея 70 Камера 52 Итоговая оценка 57 Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Есть объектив для макросъемки

Удобный в использовании боковой сканер отпечатков пальцев

Wi-Fi работает в двухдиапазонном режиме

Большая батарея обеспечивает отличную автономность

Есть порт Type-C вместо MicroUSB Лишен функции быстрой зарядки

Невысокое разрешение экрана

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо Реалми А16

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.9% Максимальная яркость 477 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A16 Высота 163.4 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.4 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.9%

36 Производительность Все характеристики чипа Оппо Реалми А16 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (8) Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64, 256 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 176 Geekbench 5 (многоядерный) 998 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark - 154 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:20 ч.

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A16 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

72 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети UMTS 1/5/8 4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Июль 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель MicroUSB

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A16 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A16