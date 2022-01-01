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Oppo A17

Oppo A17
Дисплей
61
Производительность
20
Батарея
70
Камера
56
Итоговая оценка
54
Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Дисплей способен выдать до 600 нит
  • Емкая батарея обеспечивает минимум день автономной работы
  • Есть защита от влаги по стандарту IPX4
  • Камера имеет большое разрешение сенсора
  • HD-разрешения может нехватать для четкого отображения картинки
  • Долго заряжается из-за медленного порта Micro USB

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.3%
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A17
Высота 164.2 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
20

Производительность

Все характеристики чипа Оппо F17 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
181
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 9
115907
CPU 33992
GPU 16989
Memory 28215
UX 37341
Total score 115907
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI ColorOS 12.1
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A17
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA Bands 1/5/8
4G сети LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41(2535-2655MHz)
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A17 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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