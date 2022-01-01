Oppo A17
Дисплей
61
Производительность
20
Батарея
70
Камера
56
Итоговая оценка
54
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Дисплей способен выдать до 600 нит
- Емкая батарея обеспечивает минимум день автономной работы
- Есть защита от влаги по стандарту IPX4
- Камера имеет большое разрешение сенсора
- HD-разрешения может нехватать для четкого отображения картинки
- Долго заряжается из-за медленного порта Micro USB
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.3%
57
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.3%
20
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 9
115907
|CPU
|33992
|GPU
|16989
|Memory
|28215
|UX
|37341
|Total score
|115907
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|ColorOS 12.1
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
56
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
65
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 MHz
|3G сети
|WCDMA Bands 1/5/8
|4G сети
|LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41(2535-2655MHz)
|Поддержка 5G
|Нет
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A17 могут отличаться в зависимости от региона.