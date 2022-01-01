Oppo A17 Дисплей 61 Производительность 20 Батарея 70 Камера 56 Итоговая оценка 54 Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Дисплей способен выдать до 600 нит

Емкая батарея обеспечивает минимум день автономной работы

Есть защита от влаги по стандарту IPX4

Камера имеет большое разрешение сенсора HD-разрешения может нехватать для четкого отображения картинки

Долго заряжается из-за медленного порта Micro USB

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо F17

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 480 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.3%

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A17 Высота 164.2 мм Ширина 75.6 мм Толщина 8.3 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IPX4 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.3%

20 Производительность Все характеристики чипа Оппо F17 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G35 Макс. частота 2300 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53

- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика IMG PowerVR GE8320 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~54.4 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 181 Geekbench 5 (многоядерный) 998 AnTuTu Benchmark 9 115907 CPU 33992 GPU 16989 Memory 28215 UX 37341 Total score 115907

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI ColorOS 12.1

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A17 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

65 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA Bands 1/5/8 4G сети LTE Bands 1/3/5/8/38/40/41(2535-2655MHz) Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель Micro USB

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A17 могут отличаться в зависимости от региона.