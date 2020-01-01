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Oppo A1k

Oppo A1k
Дисплей
56
Производительность
23
Батарея
67
Камера
47
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Прочный пластиковый корпус и стекло Gorilla Glass 3
  • Большая емкость аккумулятора
  • Отдельный слот для карты памяти
  • Хорошая цена за модель с 32 ГБ памяти
  • Нет сканера отпечатков пальцев
  • Слишком простая камера на 8 МП
  • Нет функции быстрой зарядки
  • Отсутствует автоматическая яркость экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А1к
56

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 276 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.1%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A1k
Инфо
Высота 154.5 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.1%

Рамки дисплея получились достаточно тонкими, вырез в верхней части дисплея не мешает. Сканера отпечатков пальцев нет, и это главный его недостаток.

23

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А1к и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
898
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3766
AnTuTu Benchmark 7
74996
AnTuTu Benchmark 8
89880
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6 Lite
67

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A1k
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 2 MP)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/5"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Камера двойная, и второй сенсор помогает делать портретные фотографии. Их качество среднее, для получения фотографий с хорошей детализацией необходимо соответствующее освещение.

51

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 6
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A1k могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A1k

Оценка пользователей

4.6 из 5 баллов (5 голосов)

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