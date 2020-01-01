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Oppo A31

Oppo A31
Дисплей
59
Производительность
27
Батарея
70
Камера
56
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть хороший запас яркости дисплея
  • Неплохая макро камера на 2 МП
  • Отличная автономность
  • Компактные размеры
  • Экрану не хватает четкости из-за невысокого разрешения
  • Слабый процессор, который не подходит для игр
  • Камера без сверхширокоугольной оптики

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А31
59

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A31
Инфо
Высота 163.9 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%

Oppo A31 не может похвастаться оригинальным дизайном, но тем не менее выглядит вполне неплохо. Спереди у него имеется V-образный вырез, который не доставляет неудобств. Заднее размещение сканера отпечатков пальцев тоже можно назвать весьма удачным, поскольку палец ложится прямо на него и телефон каждый раз разблокируется без проблем

27

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А31 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
878
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3847
Geekbench 5 (одноядерный)
174
Geekbench 5 (многоядерный)
992
AnTuTu Benchmark 7
85528
AnTuTu Benchmark 8
105050

Процессор Helio P35 не отличается высокой производительностью. Он позволяет играть только нетребовательные игры, такие как Shadow Fight или Subway Surfers, но никак не Fortnite или PUBG Mobile.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6.1
70

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:55 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A31
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера тут вполне стандартная для этого ценового сегмента, но вместо традиционного сверхширокоугольного сенсора производитель установил макро на 2 МП. Он тоже позволит сделать хороший снимок, который понравится вашим читателям в Instagram.

64

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2000 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A31 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A31

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (7 голосов)

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