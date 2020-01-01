Oppo A31 не может похвастаться оригинальным дизайном, но тем не менее выглядит вполне неплохо. Спереди у него имеется V-образный вырез, который не доставляет неудобств. Заднее размещение сканера отпечатков пальцев тоже можно назвать весьма удачным, поскольку палец ложится прямо на него и телефон каждый раз разблокируется без проблем