Когда Oppo A3s получит Android 9.0 Pie?

- Данная модель находится в списке поддерживаемых последнюю версию Android. Она получит ожидаемое обновление в ближайшее время. Точные сроки не сообщаются, но релиз должен состояться июне или июне.

Поддерживает ли смартфон размытие фона на фотографиях в реальном времени?

- Да, вы можете создать портретное фото и наблюдать за размытием в реальном времени. Так можно увидеть изъяны и дефекты.