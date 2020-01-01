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Oppo A3s

Oppo A3s
Дисплей
61
Производительность
27
Батарея
72
Камера
48
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть сканер лица – работает шустро
  • Очень неплохая камера
  • Красивая оболочка ColorOS
  • Есть жесты для навигации по интерфейсу
  • Аккуратный дизайн
  • Сильно уступает конкурентам по четкости изображения
  • Посредственная производительность
  • Неудобный режим многозадачности
  • Жесты не всегда срабатывают

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А3с
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
499 нит

Oppo A3s оснастили большим 6.2-дюймовым экраном, но при разрешении 1520 на 720 точек он выдает откровенно слабую четкость изображения. Сенсор работает не всегда хорошо, из-за чего жесты для навигации могут не срабатывать. Зато яркость достаточная для того, чтобы картинка оставалась читаемом в солнечную погоду.

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Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A3s
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.2%
27

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А3с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
741
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3264
AnTuTu Benchmark 7
63235

Производитель Oppo A3s сэкономил на аппаратной начинке устройства, так как в процессе использования пользователи регулярно сталкиваются с задержками и микрофризами анимации.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 5.1
72

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A3s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сильной стороной смартфона является камера. Пара объективов сзади получила неплохие сенсоры с разрешением 16 и 2 МП, которые делают яркие фотографии даже в пасмурную погоду. Фронталка тоже способна создавать достойные снимки, но с неба звезд не хватает.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
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Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A3s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A3s

FAQ - Ответы на частые вопросы

Когда Oppo A3s получит Android 9.0 Pie?

- Данная модель находится в списке поддерживаемых последнюю версию Android. Она получит ожидаемое обновление в ближайшее время. Точные сроки не сообщаются, но релиз должен состояться июне или июне.

Поддерживает ли смартфон размытие фона на фотографиях в реальном времени?

- Да, вы можете создать портретное фото и наблюдать за размытием в реальном времени. Так можно увидеть изъяны и дефекты.

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (9 голосов)

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