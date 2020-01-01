Oppo A3s
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть сканер лица – работает шустро
- Очень неплохая камера
- Красивая оболочка ColorOS
- Есть жесты для навигации по интерфейсу
- Аккуратный дизайн
- Сильно уступает конкурентам по четкости изображения
- Посредственная производительность
- Неудобный режим многозадачности
- Жесты не всегда срабатывают
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
Тесты дисплея
Oppo A3s оснастили большим 6.2-дюймовым экраном, но при разрешении 1520 на 720 точек он выдает откровенно слабую четкость изображения. Сенсор работает не всегда хорошо, из-за чего жесты для навигации могут не срабатывать. Зато яркость достаточная для того, чтобы картинка оставалась читаемом в солнечную погоду.
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|500 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Производитель Oppo A3s сэкономил на аппаратной начинке устройства, так как в процессе использования пользователи регулярно сталкиваются с задержками и микрофризами анимации.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|ColorOS 5.1
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сильной стороной смартфона является камера. Пара объективов сзади получила неплохие сенсоры с разрешением 16 и 2 МП, которые делают яркие фотографии даже в пасмурную погоду. Фронталка тоже способна создавать достойные снимки, но с неба звезд не хватает.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Август 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Цены на Oppo A3s
FAQ - Ответы на частые вопросы
Когда Oppo A3s получит Android 9.0 Pie?
- Данная модель находится в списке поддерживаемых последнюю версию Android. Она получит ожидаемое обновление в ближайшее время. Точные сроки не сообщаются, но релиз должен состояться июне или июне.
Поддерживает ли смартфон размытие фона на фотографиях в реальном времени?
- Да, вы можете создать портретное фото и наблюдать за размытием в реальном времени. Так можно увидеть изъяны и дефекты.