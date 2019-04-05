Oppo A5
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
68
Камера
47
Итоговая оценка
48
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Много оперативной памяти
- Отличная автономность
- Отдельный слот для microSD
- 3.5 мм аудиоразъем
- Большая диагональ экрана
- Низкое разрешение дисплея
- Отсутствует NFC
- Быстродействие ниже среднего
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А5
53
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.2%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
44
Дизайн и корпус
|Высота
|156.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Розовое золото, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.2%
Корпус полностью пластиковый, но это не мешает ему выглядеть красиво. На нем можно легко рассмотреть царапины, поэтому производитель комплектует смартфон чехлом, чтобы поверхность оставалась идеально гладкой.
На тыльной стороне, кроме основной камеры, присутствует аккуратный считыватель отпечатков пальцев, который наверняка не разочарует вас. Снизу, на нижней грани находится динамик громкой связи, хотя ему все-таки не хватает низких частот.
26
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер Cortex-A53
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3853
AnTuTu Benchmark 7
75663
51
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Оболочка UI
|ColorOS 5.1
68
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:52 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
47
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
52
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Дата начала продаж
|Июль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A5 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo A5
Оценка пользователей
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