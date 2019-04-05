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Oppo A5

Oppo A5
Дисплей
53
Производительность
26
Батарея
68
Камера
47
Итоговая оценка
48
Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Много оперативной памяти
  • Отличная автономность
  • Отдельный слот для microSD
  • 3.5 мм аудиоразъем
  • Большая диагональ экрана
  • Низкое разрешение дисплея
  • Отсутствует NFC
  • Быстродействие ниже среднего

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А5
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
44

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A5
Инфо
Высота 156.2 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Розовое золото, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.2%

Корпус полностью пластиковый, но это не мешает ему выглядеть красиво. На нем можно легко рассмотреть царапины, поэтому производитель комплектует смартфон чехлом, чтобы поверхность оставалась идеально гладкой.

На тыльной стороне, кроме основной камеры, присутствует аккуратный считыватель отпечатков пальцев, который наверняка не разочарует вас. Снизу, на нижней грани находится динамик громкой связи, хотя ему все-таки не хватает низких частот.

26

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер Cortex-A53
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
771
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3853
AnTuTu Benchmark 7
75663
51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 5.1
68

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:52 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
52

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 1900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года
Дата начала продаж Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A5

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (28 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (7)

Виктория 01 декабря 2019 07:33
Батарею держит хорошо оформления телефона отличное неделю что приобрела такой телефон
+2 Ответить
Антонина 10 июля 2019 00:00
Разумный вариант, если нужен телефон с норм камерой и ярким дизайном. Что немаловажно - есть разъем под наушники (джеки начинают в наше время вымирать).
+1 Ответить
Ruslan Kolpakov 01 июня 2019 16:37
Столько всего уже о нем посмотрел, по описанию и обзорам очень неплохой аппарат, иду покупать
0 Ответить
Иван 28 мая 2019 18:41
Батарея держит до двух дней, что не может не радовать. Памяти достаточно много. Покупкой пока доволен
0 Ответить
Michail Dronov 26 мая 2019 15:37
очень конкурентоспособный, особенно в своем ценовом сегменте, все таки батарея решает прям
0 Ответить
Артур 05 апреля 2019 16:10
Я девушке дарил на 8 марта. Она запала на эти переливы на крышке. Ну а я что – главное, она довольна, а аппарат и правда красивый для женской аудитории самое то. Хотя я у парней видел, что с телефонном ходят.
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Стас 05 апреля 2019 14:16
Товарищи, вот спасибо вам за чехол и за разъем под наушники. Ну не любитель я беспроводных, хочу хорошее аудио. И чтоб телефон не покоцался через 3 дня в кармане.
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