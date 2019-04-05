Корпус полностью пластиковый, но это не мешает ему выглядеть красиво. На нем можно легко рассмотреть царапины, поэтому производитель комплектует смартфон чехлом, чтобы поверхность оставалась идеально гладкой.

На тыльной стороне, кроме основной камеры, присутствует аккуратный считыватель отпечатков пальцев, который наверняка не разочарует вас. Снизу, на нижней грани находится динамик громкой связи, хотя ему все-таки не хватает низких частот.