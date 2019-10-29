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Oppo A5 (2020)

Oppo A5 (2020)
Дисплей
57
Производительность
40
Батарея
79
Камера
62
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран – отлично подходит для просмотра видео и игр
  • Не тормозит за счет быстрого процессора
  • Есть обратная проводная зарядка
  • Стереодинамики выдают четкий звук с басами
  • Отсутствует быстрая зарядка
  • Сканер отпечатков пальцев тыльного расположения

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А5 (2020)
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo A5 (2020) получил большой дисплей вытянутой формы, из-за чего имеет нестандартное разрешение 1600 на 720 пикселей. Для диагонали 6.5 дюймов это немного, и в некоторых ситуация проявляется недостаточная плотность пикселей.

48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A5 (2020)
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%
40

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А5 (2020) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1528
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5579
Geekbench 5 (одноядерный)
306
Geekbench 5 (многоядерный)
1398
AnTuTu Benchmark 7
139930
AnTuTu Benchmark 8
169722
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7

Здесь используется современная операционная система Android 9.0 Pie, на базе которой построено фирменное программное обеспечение ColorOS. Ее плюс в том, что она намного функциональнее стокового Android.

79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Внутри A5 (2020) оказался аккумулятор на 5000 мАч, и помимо того, что его хватает минимум на 2 дня автономной работы, его можно использовать для подзарядки других гаджетов с помощью функции обратной проводной зарядки.

62

Камеры

Спецификации и тестирование камер A5 (2020)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.25
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix Hi-846 (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.2 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A5 (2020) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A5 (2020)

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (264 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (24)

Сергей 02 октября 2020 22:36
Отличный, телефон. За эти деньги.
0 Ответить
Ольга 29 августа 2020 16:43
ОРРО А5 2020 купила в июне. Хороший, все устраивает. Через некоторое время, в конце июля, обновился до андроид 10. Очень много функций. Довольна, спасибо.
+5 Ответить
Татьяна 30 июня 2020 18:34
Просмотрела все инструменты, настройки и приложения, но так и не нашла, где и как включается сканер для сканирования QR-кодов. Подскажите где его найти? При этом он сам несколько раз "произвольно" включался при разблокировке телефона с помощью отпечатка пальца. Значит где-то он есть.
+1 Ответить
Жанна 11 июня 2020 05:47
Только купила телефон, новый. Почему при разговоре плохо слышно собеседника? А меня слышно хорошо. Что делать ?
+4 Ответить
Ася 10 сентября 2020 15:08
Это уже у собеседника проблемы
0 Ответить
макс 26 мая 2020 19:03
телефон очень хороший но недостаток есть программный, и его исправлять не хотят!!!
+20 Ответить
Татьяна 14 мая 2020 07:29
Телефон очень хороший.Все работает. Недостатков не обнаружила.
0 Ответить
raaddist 14 мая 2020 01:47
Уже объявили, что ColorOS 7 на базе Android 10 будет в июне 2020. Ждёмс..)
+4 Ответить
Аня 16 апреля 2020 14:28
Я хотела спросить а у нем есть индикатор
+15 Ответить
Максим 06 мая 2020 08:03
Нет . Индикатора уведомления.
0 Ответить
Евгений 01 июня 2020 13:14
Какой индикатор вы имели ввиду? если про пропущенные вызовы и звонки, то нет. Но зато все остальные характеристики за эту цену перекрывают все остальное.
+3 Ответить
Илья 01 июня 2020 22:03
Евгений, Камеры отстойные. мне кажется, что сенсоры от партии к партии в этой модели разные (может). Брал в ****** за 9300 может из за ухудшенных хар-к.? 2013 брал хайскрин буст 1, оператива оф-но заявлено 1гб, а купил версию с индексом rev.b с памятью 512 мб. Мысль что при скидках и падении цены внутри не факт что стоит заявленное железо.
0 Ответить
Любовь. 08 апреля 2020 09:06
Прекрасный смартфон. Очень довольна. Из рук выпускать не хочется. Удобный, быстрый, не боится никакой погоды. Всё можно настроить. Изучайте внимательно. Фото хорошие. Это мы плохие фотографы. ОРРО Спасибо!
+6 Ответить
Александр 15 марта 2020 19:51
Аудио кодек как? Есть ли муз.плеер?
+19 Ответить
Анатолий 27 февраля 2020 11:53
Скажите а телефон водонепроницаемый?
+29 Ответить
Иван 27 февраля 2020 13:19
Нет, телефон лишен защиты от воды.
+2 Ответить
Вячеслав 21 марта 2020 13:52
Проверил НЕТ.
0 Ответить
Чин 14 июня 2020 17:07
Вячеслав, А я тоже провели и он роботает хорошо под водой сним не чего не случится
0 Ответить
Андрей 01 сентября 2020 08:01
Я смотрел видос в Ютубе где его купали в тазе с водой, работает
0 Ответить
Илья 06 октября 2020 07:14
У меня из кармана случайно упал в воду, примерно мин 5 лежал (пока искал). Когда достал все работало, даже вызов шёл. Проблем нет.
0 Ответить
Александр 10 февраля 2020 12:32
Отпечаток пальца работает или нет. Подскажите пожалуйста
0 Ответить
Мила 10 февраля 2020 16:02
Отпечаток работает.
0 Ответить
Дмитрий 22 февраля 2020 20:44
Отпечаток пальца работает. Аппарат устраивает полностью.
0 Ответить
Дмитрий 01 февраля 2020 15:39
А кто скажет игры нормально тянет, танки например блиц
+47 Ответить
Светлана 27 января 2020 16:56
Он поддерживает беспроводную зарядку или нет?
+9 Ответить
Алексей Иванович 27 января 2020 17:01
Нет, только проводная. Также есть проводная обратная зарядка для подзарядки других гаджетов по USB.
+2 Ответить
Ербол 17 декабря 2019 03:20
Может как то можно усилить антенну чтобы волна сильнее стало
+35 Ответить
Сергей 13 декабря 2019 18:38
Как настроить датчик приближения? При разговоре не гаснет экран.
+50 Ответить
Нурик 13 декабря 2019 15:28
Да в игре сенсор не шустрый
0 Ответить
Арми 08 декабря 2019 11:36
Смартфон очень хороший и зарядки хватает на долго. Минусов сказать я не могу . Потому что их и нет.
+8 Ответить
Асхат 07 декабря 2019 16:23
Лучше чем Самсунг а50
+6 Ответить
Султан 18 ноября 2019 06:38
Уже второй день .у меня в руках ✋.только положительный эмоции. У камеры большой примушество фокусировки но сожелению слабоватая
+22 Ответить
Бекбулат 17 ноября 2019 19:21
Отличная классная хорошая
+6 Ответить
Надежда 14 ноября 2019 13:24
Здравствуйте подскажите на Опра А5 2020, при заряде не горит индикатор , он должен гореть или его вообще нет
+6 Ответить
Султан 18 ноября 2019 06:33
Здравствуйте сожелению нет .не имеет индикатора событие
+9 Ответить
Султан 18 ноября 2019 06:34
Нету там индикатора.
0 Ответить
Ксения 11 ноября 2019 15:24
Смартфон оправдывает свой ценник, с фото на улице и в помещении, справляется отлично. Может во втором случае, где-то и проявляется небольшой шум, все конечно от освещенности зависит. Широкоуголка расширяет захват кадра, изображения не обрезанные, если сравнивать с А5, разница очень бросается в глаза. Я очень им довольна.
+29 Ответить
орро 29 октября 2019 14:18
Чушь. Смартфон супер. Сяоми ему в подмётки не годится.
+17 Ответить
Shadow 24 сентября 2020 08:26
Ты уверен, что не годится Redmi 9 мощнее его ) , разве что стерео динамиков нет ...
0 Ответить
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