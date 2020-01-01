Oppo A52 выглядит как современный смартфон, учитывая тот факт, что в левом верхнем углу его экрана имеется круглый вырез для фронтальной камеры. Датчик отпечатков пальцев находится на правой грани и встроен он в кнопку питания. Это удачное решение для устройства этого ценового сегмента.