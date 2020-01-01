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Oppo A52

Oppo A52
Дисплей
67
Производительность
41
Батарея
86
Камера
63
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Full HD дисплей с большой диагональю
  • Есть и сверхширокоугольная, макросъемка
  • Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
  • Стереодинамики выдают громкий и чистый звук
  • Процессор скоро потеряет актуальность
  • Фронтальная камера делает посредственные снимки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А52
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A52
Инфо
Высота 162.2 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.7%

Oppo A52 выглядит как современный смартфон, учитывая тот факт, что в левом верхнем углу его экрана имеется круглый вырез для фронтальной камеры. Датчик отпечатков пальцев находится на правой грани и встроен он в кнопку питания. Это удачное решение для устройства этого ценового сегмента.

41

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А52 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1510
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5518
Geekbench 5 (одноядерный)
314
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 7
139261
AnTuTu Benchmark 8
168694

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665, который работает достаточно быстро, но скоро потеряет свою актуальность, особенно если вы хотите использовать Oppo A52 для игр. В бенчмарках цифры достаточно неплохие, но они не раскрывают полную картину производительности.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 16.6 ГБ
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:37 ч.
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A52
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Здесь нет сенсоров с большим разрешением, но камера на 12 МП тоже может порадовать качественными фотографиями. В смартфоне появился полноценный режим макросъемки благодаря отдельному сенсору с подходящим фокусным расстоянием. Главный недостаток заключается в слабой фронтальной камере, которая часто выдает смазанные кадры.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A52 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A52

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (87 голосов)

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