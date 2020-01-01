Oppo A52
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Full HD дисплей с большой диагональю
- Есть и сверхширокоугольная, макросъемка
- Емкий аккумулятор с быстрой зарядкой
- Стереодинамики выдают громкий и чистый звук
- Процессор скоро потеряет актуальность
- Фронтальная камера делает посредственные снимки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Oppo A52 выглядит как современный смартфон, учитывая тот факт, что в левом верхнем углу его экрана имеется круглый вырез для фронтальной камеры. Датчик отпечатков пальцев находится на правой грани и встроен он в кнопку питания. Это удачное решение для устройства этого ценового сегмента.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 665, который работает достаточно быстро, но скоро потеряет свою актуальность, особенно если вы хотите использовать Oppo A52 для игр. В бенчмарках цифры достаточно неплохие, но они не раскрывают полную картину производительности.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|Размер системы из коробки
|16.6 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:37 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (30% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Здесь нет сенсоров с большим разрешением, но камера на 12 МП тоже может порадовать качественными фотографиями. В смартфоне появился полноценный режим макросъемки благодаря отдельному сенсору с подходящим фокусным расстоянием. Главный недостаток заключается в слабой фронтальной камере, которая часто выдает смазанные кадры.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол