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Oppo A53

Oppo A53
Дисплей
66
Производительность
37
Батарея
86
Камера
59
Итоговая оценка
64
Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет частоту обновления 90 Гц
  • Есть макро камера
  • Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой в комплекте
  • Быстрая память UFS 2.1
  • Небольшая плотность пикселей экрана
  • Второй слот симкарты совмещен с MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
444 нит

Oppo A53 получил 90-герцовый дисплей, который обеспечивает идеально плавное изображение, хотя разрешение 1600 на 720 пикселей маловато. Рамки весьма тонкие, а круглый вырез в левом углу экрана неплохо смотрится на таком недорогом аппарате.

51

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A53
Инфо
Высота 163.9 мм
Ширина 75.1 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
37

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А53 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
247
Geekbench 5 (многоядерный)
1240
AnTuTu Benchmark 8
145453

Процессор Snapdragon 460 построен по 11-нанометровому техпроцессу, гарантирующий достойную производительность и энергоэффективность. В играх он хорошо показал себя: смартфон тянет все современные произведения, включая PUBG Mobile.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A53
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (16 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера здесь тройная, хотя только главный 16-мегапиксельный датчик сможет порадовать действительно качественной картинкой. Макрообъектив делает только 2-мегапиксельные кадры, но при хорошем освещении можно сделать красивый снимок.

78

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Август 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A53 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A53

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (22 голосов)

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