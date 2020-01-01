Oppo A53
Дисплей
66
Производительность
37
Батарея
86
Камера
59
Итоговая оценка
64
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет частоту обновления 90 Гц
- Есть макро камера
- Большая батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой в комплекте
- Быстрая память UFS 2.1
- Небольшая плотность пикселей экрана
- Второй слот симкарты совмещен с MicroSD
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53
66
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
444 нит
Oppo A53 получил 90-герцовый дисплей, который обеспечивает идеально плавное изображение, хотя разрешение 1600 на 720 пикселей маловато. Рамки весьма тонкие, а круглый вырез в левом углу экрана неплохо смотрится на таком недорогом аппарате.
51
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.9%
37
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
247
Geekbench 5 (многоядерный)
1240
AnTuTu Benchmark 8
145453
Процессор Snapdragon 460 построен по 11-нанометровому техпроцессу, гарантирующий достойную производительность и энергоэффективность. В играх он хорошо показал себя: смартфон тянет все современные произведения, включая PUBG Mobile.
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark - 300 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
59
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|3 (16 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера здесь тройная, хотя только главный 16-мегапиксельный датчик сможет порадовать действительно качественной картинкой. Макрообъектив делает только 2-мегапиксельные кадры, но при хорошем освещении можно сделать красивый снимок.
78
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/38/40/41 (2535-2655MHz)
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A53 могут отличаться в зависимости от региона.