Oppo A53s 5G Дисплей 54 Производительность 55 Батарея 77 Камера 48 Итоговая оценка 62 Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Камера получила макросъемку

Есть серьезный запас производительности

6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации

Удачное расположение сканера отпечатков пальцев Экран имеет достаточно низкое разрешение

В комплекте нет адаптера питания с поддержкой быстрой зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53s 5G

54 Экран Тип IPS LCD Размер 6.52 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.2% Максимальная яркость 475 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A53s 5G Высота 164 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 189.6 граммов Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Голубой Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 89.2%

55 Производительность Все характеристики чипа Оппо А53s 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 7 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 527 Geekbench 5 (многоядерный) 1688 AnTuTu Benchmark 8 292611

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

77 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

48 Камеры Спецификации и тестирование камер A53s 5G Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4368 x 2912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

78 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * - Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

62 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Май 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A53s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A53s 5G