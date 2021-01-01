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Oppo A53s 5G

Oppo A53s 5G
Дисплей
54
Производительность
55
Батарея
77
Камера
48
Итоговая оценка
62
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Камера получила макросъемку
  • Есть серьезный запас производительности
  • 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти в базовой конфигурации
  • Удачное расположение сканера отпечатков пальцев
  • Экран имеет достаточно низкое разрешение
  • В комплекте нет адаптера питания с поддержкой быстрой зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53s 5G
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2%
Максимальная яркость
475 нит
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A53s 5G
Высота 164 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 189.6 граммов
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.2%
55

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А53s 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 700 5G
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
527
Geekbench 5 (многоядерный)
1688
AnTuTu Benchmark 8
292611
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
77

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер A53s 5G
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4368 x 2912
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
78

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
62

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A53s 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A53s 5G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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