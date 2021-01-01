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OPPO A55 4G

OPPO A55 4G
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 50-мегапиксельная камера снимает неплохо
  • Есть режим макросъемки
  • Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, а не сзади
  • Имеет на борту NFC-модуль и удобный чехол в комплекте
  • Разрешение экрана могло быть немного лучше
  • Нет сверхширокоугольной съемки
  • Низкая производительность в играх

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53 4G
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.6%
Максимальная яркость
548 нит

Дисплей Oppo A55 4G выполнен по технологии IPS и никаких изъянов в плане цветопередачи и углов обзора мы не наблюдаем, но для такой большой диагонали хотелось бы более высокое разрешение. Вырез в левом верхнем углу не бросается в глаза, а рамки немного больше, чем хотелось бы. Яркости хватает даже для использования смартфона под прямыми лучами солнца.

57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса OPPO A55 4G
Высота 163.6 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IPX4
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
23

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А53 4G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G35
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
673
AnTuTu Benchmark 9
117140
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:29 ч.
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер A55 4G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Большинство фотографий, сделанных на A55 4G в хороших условиях, будут выглядеть отлично, учитывая стоимость устройства. Однако нам приходилось делать несколько кадров, чтобы быть уверенным, что хотя бы один из них будет лишен серьезных недостатков. Сверхширокоугольной съемки нет, но зато есть макро.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/20/28
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A55 4G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на OPPO A55 4G

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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