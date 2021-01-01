OPPO A55 4G
Дисплей
61
Производительность
23
Батарея
78
Камера
58
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 50-мегапиксельная камера снимает неплохо
- Есть режим макросъемки
- Большая батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, а не сзади
- Имеет на борту NFC-модуль и удобный чехол в комплекте
- Разрешение экрана могло быть немного лучше
- Нет сверхширокоугольной съемки
- Низкая производительность в играх
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А53 4G
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.51 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.6%
Максимальная яркость
548 нит
Дисплей Oppo A55 4G выполнен по технологии IPS и никаких изъянов в плане цветопередачи и углов обзора мы не наблюдаем, но для такой большой диагонали хотелось бы более высокое разрешение. Вырез в левом верхнем углу не бросается в глаза, а рамки немного больше, чем хотелось бы. Яркости хватает даже для использования смартфона под прямыми лучами солнца.
57
Дизайн и корпус
|Высота
|163.6 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.6%
23
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G35
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
175
Geekbench 5 (многоядерный)
673
AnTuTu Benchmark 9
117140
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|ColorOS 11.1
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:29 ч.
58
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Большинство фотографий, сделанных на A55 4G в хороших условиях, будут выглядеть отлично, учитывая стоимость устройства. Однако нам приходилось делать несколько кадров, чтобы быть уверенным, что хотя бы один из них будет лишен серьезных недостатков. Сверхширокоугольной съемки нет, но зато есть макро.
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Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE 1/3/5/7/8/20/28
|Поддержка 5G
|Нет
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A55 4G могут отличаться в зависимости от региона.