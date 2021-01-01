Дисплей Oppo A55 4G выполнен по технологии IPS и никаких изъянов в плане цветопередачи и углов обзора мы не наблюдаем, но для такой большой диагонали хотелось бы более высокое разрешение. Вырез в левом верхнем углу не бросается в глаза, а рамки немного больше, чем хотелось бы. Яркости хватает даже для использования смартфона под прямыми лучами солнца.