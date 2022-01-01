Oppo A57 Дисплей 67 Производительность 46 Батарея 76 Камера 54 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 90 Гц делают работу смартфона заметно плавнее

Существенный объем встроенной и оперативной памяти

Боковой сканер отпечатков пальцев оказался весьма удобным в использовании

Установлена крупная батарея Отсутствует поддержка быстрой зарядки

Нет ни сверхширокоугольной, ни макросъемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А57

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 480 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84%

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A57 Высота 163.8 мм Ширина 75.1 мм Толщина 8 мм Вес 186 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84%

46 Производительность Все характеристики чипа Оппо А57 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 810 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76 Кэш L3 2 МБ Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 638 Geekbench 5 (многоядерный) 1902 AnTuTu Benchmark 9 359911

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12

76 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет Время полной зарядки 3:20 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A57 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4368 x 2912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3872 x 2592 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

79 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A57 могут отличаться в зависимости от региона.