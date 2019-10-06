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Oppo A5s

Oppo A5s
Дисплей
55
Производительность
25
Батарея
70
Камера
50
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный внешний вид
  • Добротная сборка – ничего не хрустит
  • Хорошая автономная работа
  • Есть качественный чехол в комплекте
  • Поддерживает OTG
  • Сравнительно слабая производительность
  • Камеры снимают не очень хорошо
  • Нет быстрой зарядки
  • Лишен защиты от влаги

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А5с
55

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6%

По характеристикам экран Оппо А5с является вполне бюджетным, плотность пикселей далека от рекордной и полезная площадь в 81.6 процентов не впечатляет. Но, учитывая его цену, эти показатели оказываются неплохими. Имейте в виду, что здесь используется соотношение сторон 19:9, которое выделяется среди конкурентов в пользу данного смартфона.

47

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A5s
Инфо
Высота 155.9 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 170 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Красный, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Oppo A5s характеризуется лаконичным дизайном. Спереди у него имеется большой экран с каплевидным вырезом в верхней части, который гармонично вливается в безрамочный внешний вид. С обеих сторон телефон защищен стеклянными, но прочными панелями Corning Gorilla Glass 3.

25

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А5с и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
919
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3973
Geekbench 5 (одноядерный)
181
Geekbench 5 (многоядерный)
998
AnTuTu Benchmark 7
85049
AnTuTu Benchmark 8
102406
51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 5.2
70

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:50 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Вовнутрь поместили аккумулятор на 4230 мАч, но он не поддерживает быструю зарядку. Таким образом, смартфон гордится продолжительным временем автономной работы, хотя время зарядки расстраивает.

50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A5s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
52

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
3G сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)
4G сети TE Cat.7/Cat.13 FDD B1/3/5/7/8/20/28, TD B38/40/41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана (нанесена)
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A5s могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A5s

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (107 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (11)

Kairike 06 августа 2020 04:27
ОРРО отличный телефон пользуюсь год нареканий нет. Много функций в нем которых в дорогих смартфонах нет. Ни капли не жалею.батарея на двое суток хватает при норм использования. Рекомендую
0 Ответить
Карма 03 июня 2020 15:30
ОЗУ 4 гб когда у меня продается с 3 гб ОЗУ
0 Ответить
Esen 02 апреля 2020 08:59
Выронил зимой 2 января в буран машину откапывал... Нашел весной, когда сугробы растаяли. Работает как швейцарские часы. Круто, хоть защиты от влаги нет
+10 Ответить
Асель 10 марта 2020 17:28
А почему у меня наушники точнее гарнитура не работает? только сегодня купила, новый тел, но почему не работает!?
+17 Ответить
Акжан 24 февраля 2020 17:20
классный телефон но зарядка быстро садится и греется
+11 Ответить
Вячеслав 15 февраля 2020 14:29
Хоть и не водостойкий, но я утопил его в бочке с соляной, ловил минут пять его))) Переживал что кранты, но нет – работает как часы.
+4 Ответить
Елена 30 января 2020 19:00
Хороший телефон, вместительный много приложений помещается. Не глючит, 4G летает - просто супер одним словом. Зарядки хватает на сутки-полтора.
+7 Ответить
Нурболат 15 декабря 2019 02:30
Самый крутой телефон мне нравится
+7 Ответить
Лиза 30 ноября 2019 16:47
Автор лжёт оппо отличный и минусов нет автору просто 5 лет
+5 Ответить
Даниил 14 ноября 2019 16:05
Тоже решил себе взять Oppo A5s, как у брата. У него шикардос работает все, а стоил очень дешево. У него с июля он
+40 Ответить
Диана 06 октября 2019 18:30
Очень классный телефон я очень довольна
+10 Ответить
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