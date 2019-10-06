По характеристикам экран Оппо А5с является вполне бюджетным, плотность пикселей далека от рекордной и полезная площадь в 81.6 процентов не впечатляет. Но, учитывая его цену, эти показатели оказываются неплохими. Имейте в виду, что здесь используется соотношение сторон 19:9, которое выделяется среди конкурентов в пользу данного смартфона.