Смартфон получил большой аккумулятор на 4230 мАч. Реальные тесты показали, что его хватает на целые сутки автономной работы в смешанном режиме. Если делать звонки или фотографировать, то время сократится до 10-15 часов. Быстрая зарядка отсутствует, что является его серьезным недостатком.