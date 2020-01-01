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Oppo A7

Oppo A7
Дисплей
54
Производительность
25
Батарея
68
Камера
51
Итоговая оценка
50
Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Выглядит стильно
  • Отличная автономность
  • Есть отдельный слот для карты памяти
  • Оптимизированное программное обеспечение
  • Невысокое разрешение экрана
  • Сильно портится качество при низком уровне освещении
  • Слабый процессор
  • Некоторые приложения засыпают оповещениями

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А7
54

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A7
Инфо
Высота 155.9 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 168 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Золотой, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.6%

Oppo A7 гордится стильным дизайном с продольными насечками на поверхности корпуса, которые предают ему шарма. Спереди имеется достаточно компактный вырез каплевидной формы, но нижняя рамка все-таки немного портит дизайн лицевой панели.

25

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 506
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
761
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3854
AnTuTu Benchmark 7
55854

Здесь установлен один из самых малопроизводительных процессоров от Snapdragon, хотя он отлично справляется с обработкой эффектов и анимаций. Неприятные моменты в виде заметного проседания FPS заметны в играх.

51

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1
Оболочка UI ColorOS 5.2
68

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Смартфон получил большой аккумулятор на 4230 мАч. Реальные тесты показали, что его хватает на целые сутки автономной работы в смешанном режиме. Если делать звонки или фотографировать, то время сократится до 10-15 часов. Быстрая зарядка отсутствует, что является его серьезным недостатком.

51

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
52

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 900, LTE 2300, LTE 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Пленка на экран
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Хватает ли 32 ГБ памяти в телефоне?

- Если используете устройство в качестве камеры, тогда наверняка 32 ГБ встроенной памяти расходуется за считанные недели. Решить эту проблему можно за счет установки карты памяти microSD.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

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