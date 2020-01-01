Oppo A72
Дисплей
67
Производительность
40
Батарея
86
Камера
68
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и яркий дисплей с высокой плотностью изображения
- Сверхширокоугольная камера на 8 МП с возможностью съемки 4K-видео
- Большая батарея с быстрой зарядкой
- Датчик отпечатков работает без нюансов
- Стандартный внешний вид только одной расцветки
- Простая фронтальная камера
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А72
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
Oppo A72 получил неплохой IPS-дисплей с плотностью пикселей 405 точек на дюйм. Это солидный показатель – никаких пикселей вы не заметите. Максимальной яркости хватает для использования гаджета под яркими лучами солнца.
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Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
40
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5325
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1350
AnTuTu Benchmark 7
139585
AnTuTu Benchmark 8
168764
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark - 266 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.1
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
86
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 25 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
68
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Задняя камера состоит из 4-х сенсоров, и благодаря последнему монохромному на 2 МП получаются отличные вечерние кадры. Основной 48-мегапиксельный с апертурой f/1.7 как у флагманских смартфонов хорошо справляется со съемкой в условиях слабого освещения.
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Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
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Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Звук из пары динамиков можно назвать очень хорошим, поскольку кроме музыки вы не услышите хрипов или других неприятных звуков. Из наушников звучание еще лучше, благо здесь имеется 3.5 мм аудиоразъем.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.48 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.92 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка нанесена на экран
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A72 могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Oppo A72
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