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Oppo A72

Oppo A72
Дисплей
67
Производительность
40
Батарея
86
Камера
68
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей с высокой плотностью изображения
  • Сверхширокоугольная камера на 8 МП с возможностью съемки 4K-видео
  • Большая батарея с быстрой зарядкой
  • Датчик отпечатков работает без нюансов
  • Стандартный внешний вид только одной расцветки
  • Простая фронтальная камера

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А72
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит

Oppo A72 получил неплохой IPS-дисплей с плотностью пикселей 405 точек на дюйм. Это солидный показатель – никаких пикселей вы не заметите. Максимальной яркости хватает для использования гаджета под яркими лучами солнца.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A72
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
40

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А72 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1474
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5325
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1350
AnTuTu Benchmark 7
139585
AnTuTu Benchmark 8
168764
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.1
Размер системы из коробки 22 ГБ
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A72
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Задняя камера состоит из 4-х сенсоров, и благодаря последнему монохромному на 2 МП получаются отличные вечерние кадры. Основной 48-мегапиксельный с апертурой f/1.7 как у флагманских смартфонов хорошо справляется со съемкой в условиях слабого освещения.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
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Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук из пары динамиков можно назвать очень хорошим, поскольку кроме музыки вы не услышите хрипов или других неприятных звуков. Из наушников звучание еще лучше, благо здесь имеется 3.5 мм аудиоразъем.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.92 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка нанесена на экран
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A72 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A72

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (44 голосов)

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