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Oppo A73

Oppo A73
Дисплей
67
Производительность
43
Батарея
76
Камера
58
Итоговая оценка
64
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Привлекательный дизайн и небольшой вырез в дисплее
  • Современный процессор с комфортным запасом производительности
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Быстрая 30-ваттная зарядка в комплекте
  • Пластиковая крышка быстро покрывается царапинами
  • Отсутствует поддержка NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А73
67

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A73
Инфо
Высота 159.8 мм
Ширина 72.9 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%

Oppo A73 получил современный внешний вид, включая аккуратный вырез сверху дисплея. Изюминкой является встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, который работает не хуже, чем на более премиальных моделях. Максимальной яркости предостаточно для взаимодействия со смартфоном на улице.

43

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А73 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 8
176973
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
76

Батарея

Характеристики
Объем 4015 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A73
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (16 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Фишкой камеры является сверхширокоугольная съемка, обеспечивающая максимальный угол охвата, благодаря чему на фото помещается заметно больше объектов. Также здесь есть портретный режим, который тоже может порадовать качественными снимками с размытым фоном.

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/2/5/8
4G сети LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A73 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A73

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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