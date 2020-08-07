Oppo A73
Дисплей
67
Производительность
43
Батарея
76
Камера
58
Итоговая оценка
64
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Привлекательный дизайн и небольшой вырез в дисплее
- Современный процессор с комфортным запасом производительности
- Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
- Быстрая 30-ваттная зарядка в комплекте
- Пластиковая крышка быстро покрывается царапинами
- Отсутствует поддержка NFC
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А73
67
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
425 нит
49
Дизайн и корпус
|Высота
|159.8 мм
|Ширина
|72.9 мм
|Толщина
|7.5 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%
Oppo A73 получил современный внешний вид, включая аккуратный вырез сверху дисплея. Изюминкой является встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, который работает не хуже, чем на более премиальных моделях. Максимальной яркости предостаточно для взаимодействия со смартфоном на улице.
43
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 260 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1380
AnTuTu Benchmark 8
176973
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark - 238 место
72
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|ColorOS 7.2
76
Батарея
|Объем
|4015 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|0:55 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 4.0 (50% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
58
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4624 x 3468
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (16 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV16A10
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix HI-846 (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Galaxy Core GC02M1B (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Фишкой камеры является сверхширокоугольная съемка, обеспечивающая максимальный угол охвата, благодаря чему на фото помещается заметно больше объектов. Также здесь есть портретный режим, который тоже может порадовать качественными снимками с размытым фоном.
74
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900
|3G сети
|WCDMA B1/2/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41
55
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A73 могут отличаться в зависимости от региона.