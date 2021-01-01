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Oppo A74

Oppo A74
Дисплей
70
Производительность
44
Батарея
79
Камера
52
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей с высоким разрешением
  • Неплохая 48-мегапиксельная камера с макрообъективом
  • Большая батарея с мощной быстрой зарядкой
  • 128 ГБ памяти в базовой конфигурации
  • Пластиковая крышка мгновенно царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А74
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4%
Особенности - Always-On Display
Максимальная яркость
494 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A74
Высота 160.3 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 8 мм
Вес 175 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.4%
44

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А74 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Частота GPU 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
305
Geekbench 5 (многоядерный)
1385
AnTuTu Benchmark 8
179704
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч.
52

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A74
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/2/5/8
4G сети LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A74 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A74

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Oppo A73 vs Oppo A74

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