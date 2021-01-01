Oppo A74 Дисплей 70 Производительность 44 Батарея 79 Камера 52 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки AMOLED-дисплей с высоким разрешением

Неплохая 48-мегапиксельная камера с макрообъективом

Большая батарея с мощной быстрой зарядкой

128 ГБ памяти в базовой конфигурации Пластиковая крышка мгновенно царапается

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А74

70 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84.4% Особенности - Always-On Display Максимальная яркость 494 нит

48 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A74 Высота 160.3 мм Ширина 73.8 мм Толщина 8 мм Вес 175 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 84.4%

44 Производительность Все характеристики чипа Оппо А74 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 600 МГц FLOPS ~272 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 305 Geekbench 5 (многоядерный) 1385 AnTuTu Benchmark 8 179704

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да, SuperVOOC 2.0 (54% за 30 минут) Время полной зарядки 1:15 ч.

52 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A74 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Монохромный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4624 x 3468 Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/2/5/8 4G сети LTE B1/2/3/5/7/8/20/28/B38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A74 могут отличаться в зависимости от региона.

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