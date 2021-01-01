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Oppo A74 5G

Oppo A74 5G
Дисплей
76
Производительность
56
Батарея
83
Камера
62
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с приличной картинкой и повышенной частотой обновления
  • Получил сверхширокоугольную оптику и оптику для макросъемки
  • Поддерживает работу в сетях 5G
  • Емкая батарея на 5000 мАч – обеспечивает приблизительно 45 часов автономной работы в среднем режиме использования
  • Маломощная быстрая зарядка батареи
  • Не поддерживает 4K-съемку видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А74 5G
76

Экран

Тип LTPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
481 нит
53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A74 5G
Высота 162.9 мм
Ширина 74.7 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.8%
56

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А74 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
500
Geekbench 5 (многоядерный)
1615
AnTuTu Benchmark 8
334300
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч.
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер A74 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A74 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A74 5G

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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