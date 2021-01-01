Oppo A74 5G Дисплей 76 Производительность 56 Батарея 83 Камера 62 Итоговая оценка 68 Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран с приличной картинкой и повышенной частотой обновления

Получил сверхширокоугольную оптику и оптику для макросъемки

Поддерживает работу в сетях 5G

Емкая батарея на 5000 мАч – обеспечивает приблизительно 45 часов автономной работы в среднем режиме использования Маломощная быстрая зарядка батареи

Не поддерживает 4K-съемку видео

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А74 5G

76 Экран Тип LTPS LCD Размер 6.5 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 405 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 481 нит

53 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A74 5G Высота 162.9 мм Ширина 74.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 190 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.8%

56 Производительность Все характеристики чипа Оппо А74 5G и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 5G Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver

- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold Размер транзистора 8 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 650 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 500 Geekbench 5 (многоядерный) 1615 AnTuTu Benchmark 8 334300 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu 8 - 185 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

83 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:00 ч.

62 Камеры Спецификации и тестирование камер A74 5G Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 Поддержка 5G Да

55 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Апрель 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Гарнитура

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A74 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A74 5G