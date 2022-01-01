Oppo A76 Дисплей 66 Производительность 41 Батарея 84 Камера 54 Итоговая оценка 62 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Имеет повышенную частоту обновления дисплея

Большая батарея поддержкой 33-ваттной зарядки

Удобный в эксплуатации сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания

Оригинальный дизайн с красивыми цветами оформления Отсутствует запас яркости экрана

Плотность пикселей, как на бюджетных смартфонах

Ограниченная в функционале камера

Используется виртуальный гироскоп

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А76

66 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 269 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.1% Особенности - DCI-P3 Максимальная яркость 502 нит

52 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Oppo A76 Высота 164.4 мм Ширина 75.7 мм Толщина 8.4 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.1%

41 Производительность Все характеристики чипа Оппо А76 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 680 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)

- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 610 Частота GPU 1100 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 377 Geekbench 5 (многоядерный) 1500 AnTuTu Benchmark 9 271990 CPU 83248 GPU 50196 Memory 71688 UX 66418 Total score 271990

63 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI ColorOS 11.1

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 27 минут) Время полной зарядки 1:16 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Oppo A76 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 (2496-2690 MHz) Поддержка 5G Нет

57 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A76 могут отличаться в зависимости от региона.