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Oppo A8

Oppo A8
Дисплей
58
Производительность
33
Батарея
70
Камера
56
Итоговая оценка
57
Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Современный внешний вид и тонкий корпус
  • Большой объем встроенного накопителя
  • Фотографии с естественной цветопередачей
  • Полагается на большой аккумулятор
  • Недостаточно высокое разрешение дисплея
  • Малопроизводительный чипсет
  • Нет быстрой зарядки аккумулятора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А8
58

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A8
Инфо
Высота 163.9 мм
Ширина 75.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.4%

Oppo A8 получил стандартный для своего времени дизайн, но в то же самое время он выглядит привлекательно. Сверху дисплея имеется почти незаметный вырез, как на многих других смартфонах. Тройка сенсоров основной камеры размещены вертикально в левом верхнем углу, а единственным разочарованием является датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне.

33

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
883
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3849
Geekbench 5 (одноядерный)
170
Geekbench 5 (многоядерный)
966
AnTuTu Benchmark 7
86254

Процессор MediaTek Helio P35 способен только на задачи начального уровня – далеко не все игры работают нормально. Пользователю также придется столкнуться с подтормаживаниями по причине “медленно” памяти, хотя не так и часто.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6.1
70

Батарея

Характеристики
Объем 4230 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 3:15 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера получила несколько сенсоров, а самым запоминающимся является сверхширокоугольный. Фотографировать с его помощью удобнее всего, но нужно понимать, что из-за маленькой апертуры f/2.4 он требует лучшее освещения для того, чтобы получить качественные кадры.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 4
2G сети GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A8

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Вася 25 февраля 2020 06:53
Хороший телефон, но иногда отпечаток не срабатывает
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