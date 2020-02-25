Oppo A8
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Современный внешний вид и тонкий корпус
- Большой объем встроенного накопителя
- Фотографии с естественной цветопередачей
- Полагается на большой аккумулятор
- Недостаточно высокое разрешение дисплея
- Малопроизводительный чипсет
- Нет быстрой зарядки аккумулятора
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|Ширина
|75.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Oppo A8 получил стандартный для своего времени дизайн, но в то же самое время он выглядит привлекательно. Сверху дисплея имеется почти незаметный вырез, как на многих других смартфонах. Тройка сенсоров основной камеры размещены вертикально в левом верхнем углу, а единственным разочарованием является датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Процессор MediaTek Helio P35 способен только на задачи начального уровня – далеко не все игры работают нормально. Пользователю также придется столкнуться с подтормаживаниями по причине “медленно” памяти, хотя не так и часто.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6.1
Батарея
|Объем
|4230 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|3:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (12 МП + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера получила несколько сенсоров, а самым запоминающимся является сверхширокоугольный. Фотографировать с его помощью удобнее всего, но нужно понимать, что из-за маленькой апертуры f/2.4 он требует лучшее освещения для того, чтобы получить качественные кадры.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|4
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 2100 / 2600 / 1900 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол