Oppo A8 получил стандартный для своего времени дизайн, но в то же самое время он выглядит привлекательно. Сверху дисплея имеется почти незаметный вырез, как на многих других смартфонах. Тройка сенсоров основной камеры размещены вертикально в левом верхнем углу, а единственным разочарованием является датчик отпечатков пальцев на тыльной стороне.