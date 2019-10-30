Oppo A9 получил корпус, который выполнен из премиальных материалов. Современным дизайнерским решением является каплевидное отверстие. Оно неплохо вписывается в безрамочный внешний вид.

Все рамки тонкие, поэтому нигде не осталось места для сенсора отпечатков пальцев – его пришлось перенести на тыльную сторону. Недостатком является тот факт, что датчик находится слишком высоко, чтобы было всегда удобно к нему касаться.