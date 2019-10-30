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Oppo A9

Oppo A9
Дисплей
63
Производительность
38
Батарея
67
Камера
58
Итоговая оценка
57
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой и качественный экран IPS
  • Достаточно быстрая оперативная память
  • Приемлемый запас автономной работы
  • Высокое быстродействие
  • Встроенный накопитель имеет большой объем
  • Нет быстрой зарядки
  • Сенсор отпечатков находится слишком высоко
  • Отсутствует USB Type-C
  • Не имеет защиты от брызг

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А9
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A9
Инфо
Высота 162 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%

Oppo A9 получил корпус, который выполнен из премиальных материалов. Современным дизайнерским решением является каплевидное отверстие. Оно неплохо вписывается в безрамочный внешний вид.

Все рамки тонкие, поэтому нигде не осталось места для сенсора отпечатков пальцев – его пришлось перенести на тыльную сторону. Недостатком является тот факт, что датчик находится слишком высоко, чтобы было всегда удобно к нему касаться.

38

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1510
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5675
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1437
AnTuTu Benchmark 7
137011
AnTuTu Benchmark 8
184006

Двухкластерный процессор Helio P70 достойно справляется со своей функцией, поэтому смартфону по плечу любые задачи. Разумеется, он будет уступать, например, по скорости запуска игр флагманским моделям. Еще одним достоинством Оппо А9 является большой объем встроенной памяти.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6
67

Батарея

Характеристики
Объем 4020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
58

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A9
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (16 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
65

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A9

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (76 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Андрей Дружинин 02 ноября 2019 13:02
Телефон супер, качество фото и можно сразу обработать как в фотошопе. Памяти много, удобный в руке ( рука не маленькая :) ) Я доволен покупкой.
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Александр 30 октября 2019 14:47
Если коротко, то не зря потраченные деньги, очень не зря) Приятно удивили камеры, размер и яркость экрана, и реально огромная батарея (от нее прям тащусь). Камеры в этом сегменте наверное одни из лучших, что можно на рынке найти)
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