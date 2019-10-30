Oppo A9
Дисплей
63
Производительность
38
Батарея
67
Камера
58
Итоговая оценка
57
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Большой и качественный экран IPS
- Достаточно быстрая оперативная память
- Приемлемый запас автономной работы
- Высокое быстродействие
- Встроенный накопитель имеет большой объем
- Нет быстрой зарядки
- Сенсор отпечатков находится слишком высоко
- Отсутствует USB Type-C
- Не имеет защиты от брызг
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А9
63
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.9%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
480 нит
49
Дизайн и корпус
|Высота
|162 мм
|Ширина
|76.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Фиолетовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
Oppo A9 получил корпус, который выполнен из премиальных материалов. Современным дизайнерским решением является каплевидное отверстие. Оно неплохо вписывается в безрамочный внешний вид.
Все рамки тонкие, поэтому нигде не осталось места для сенсора отпечатков пальцев – его пришлось перенести на тыльную сторону. Недостатком является тот факт, что датчик находится слишком высоко, чтобы было всегда удобно к нему касаться.
38
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
1510
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5675
Geekbench 5 (одноядерный)
300
Geekbench 5 (многоядерный)
1437
AnTuTu Benchmark 7
137011
AnTuTu Benchmark 8
184006
Двухкластерный процессор Helio P70 достойно справляется со своей функцией, поэтому смартфону по плечу любые задачи. Разумеется, он будет уступать, например, по скорости запуска игр флагманским моделям. Еще одним достоинством Оппо А9 является большой объем встроенной памяти.
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark - 230 место
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6
67
Батарея
|Объем
|4020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
58
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
65
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 900
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Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A9 могут отличаться в зависимости от региона.