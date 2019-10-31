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Oppo A9 (2020)

Oppo A9 (2020)
Дисплей
57
Производительность
41
Батарея
86
Камера
70
Итоговая оценка
66
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Много свободного пространства на накопителе
  • 48-мегапиксельная камера с большим функционалом
  • Предустановлен Dolby Atmos – улучшает качество звука в наушниках
  • Есть беспроводная зарядка с поддержкой обратной
  • Невысокое разрешение экрана
  • Пластиковый корпус

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А9 (2020)
57

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 82.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
480 нит
48

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A9 (2020)
Инфо
Высота 163.6 мм
Ширина 75.6 мм
Толщина 9.1 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
82.5%

Oppo A9 (2020) обладает не примечательным внешним видом, однако соотношение сторон 20:9 делает его более вытянутым, чем многие конкуренты. Это решение позволяет компенсировать дискомфорт от использования устройства с таким большим дисплеем одной рукой. Максимальная яркость составляет 480 нит, и этого более чем достаточно.

41

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А9 (2020) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1568
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5670
Geekbench 5 (одноядерный)
307
Geekbench 5 (многоядерный)
1401
AnTuTu Benchmark 7
144830
AnTuTu Benchmark 8
167874

Производитель предлагает два самых популярных варианта смартфона: один имеет 4 ГБ оперативной памяти, а второй – 8 ГБ. Они оборудованы одинаковым объемом внутреннего хранилища – 128 ГБ. Для карты MicroSD есть отдельный слот, и вам не придется жертвовать второй SIM.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI ColorOS 7
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер A9 (2020)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5024 x 3221
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500)
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A9 (2020) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A9 (2020)

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (179 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Сергей 27 января 2020 13:19
Батарею держит 2 дня, есть стереозвук, нфс, и очень хорошая камера, Я в целом доволен, могу советовать)
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Андрей 31 октября 2019 06:39
Телефон для своей ценовой категории хорош.
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