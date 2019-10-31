Oppo A9 (2020) обладает не примечательным внешним видом, однако соотношение сторон 20:9 делает его более вытянутым, чем многие конкуренты. Это решение позволяет компенсировать дискомфорт от использования устройства с таким большим дисплеем одной рукой. Максимальная яркость составляет 480 нит, и этого более чем достаточно.