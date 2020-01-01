Тесты дисплея

Oppo A91 гордится своим AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 408 точек на дюйм. Он имеет соотношение сторон 20:9, что делает его более удобным в использовании, несмотря на большую диагональ 6.4 дюйма. Панель защищена прочным стекло Gorilla Glass 5, так что ему не страшны удары и незначительные падения.