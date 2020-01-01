Oppo A91
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- AMOLED-дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5
- Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
- Достойная камера с 4 сенсорами
- Большой объем оперативной памяти
- Процессор с небольшим запасом производительности
- Старый Bluetooth 4.2
Технические характеристики
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|408 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.5%
|Особенности
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Oppo A91 гордится своим AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 408 точек на дюйм. Он имеет соотношение сторон 20:9, что делает его более удобным в использовании, несмотря на большую диагональ 6.4 дюйма. Панель защищена прочным стекло Gorilla Glass 5, так что ему не страшны удары и незначительные падения.
Дизайн и корпус
|Высота
|160.2 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P70
|Архитектура
|4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|GPU-ядер
|3
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
MediaTek Helio P70 не обладает высокой производительностью, но этого хватает, чтобы смартфон работал без зависаний и фризов при скроллинге страниц. Комфортному использованию способствует большой объем оперативной памяти – 8 ГБ. Встроенный накопитель имеет 128 ГБ, чего тоже достаточно для большинства пользователей.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Оболочка UI
|ColorOS 6.1
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|4025 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Монохромный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
Основная камера оборудована 48-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.8. У него получаются качественные вечерние фотографии. Сверхширокоугольные на 8 МП страдают плохой детализацией при падении уровня освещения, но не критично.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол
Цены на Oppo A91
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