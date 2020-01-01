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Oppo A91

Oppo A91
Дисплей
69
Производительность
42
Батарея
75
Камера
63
Итоговая оценка
62
Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • AMOLED-дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 5
  • Сканер отпечатков пальцев встроен в экран
  • Достойная камера с 4 сенсорами
  • Большой объем оперативной памяти
  • Процессор с небольшим запасом производительности
  • Старый Bluetooth 4.2

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А91
69

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 408 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.5%
Особенности - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
425 нит

Oppo A91 гордится своим AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 408 точек на дюйм. Он имеет соотношение сторон 20:9, что делает его более удобным в использовании, несмотря на большую диагональ 6.4 дюйма. Панель защищена прочным стекло Gorilla Glass 5, так что ему не страшны удары и незначительные падения.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A91
Инфо
Высота 160.2 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.5%
42

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А91 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P70
Архитектура 4 ядра по 2.1 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 2 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G72 MP3
GPU-ядер 3
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1470
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5027
Geekbench 5 (одноядерный)
301
Geekbench 5 (многоядерный)
1416
AnTuTu Benchmark 7
134653
AnTuTu Benchmark 8
181149

MediaTek Helio P70 не обладает высокой производительностью, но этого хватает, чтобы смартфон работал без зависаний и фризов при скроллинге страниц. Комфортному использованию способствует большой объем оперативной памяти – 8 ГБ. Встроенный накопитель имеет 128 ГБ, чего тоже достаточно для большинства пользователей.

61

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0
Оболочка UI ColorOS 6.1
Размер системы из коробки 20 ГБ
75

Батарея

Характеристики
Объем 4025 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
63

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A91
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 720p при 30 FPS

Основная камера оборудована 48-мегапиксельным сенсором с апертурой f/1.8. У него получаются качественные вечерние фотографии. Сверхширокоугольные на 8 МП страдают плохой детализацией при падении уровня освещения, но не критично.

68

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Защитная пленка (нанесена)
- Буклет с гарантийным талоном
- Документация
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A91 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A91

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (18 голосов)

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