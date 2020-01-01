Тесты дисплея

Oppo A93 имеет большой экран с тонкими рамками, но нижняя заметно больше других. Изображение выглядит естественно благодаря хорошей цветопередаче и высокой контрастности. Яркость тоже на достойном уровне и никаких проблем с читаемостью картинки на солнце нет.