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Oppo A93

Oppo A93
Дисплей
74
Производительность
51
Батарея
75
Камера
68
Итоговая оценка
68
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Контрастный экран с высоким уровнем яркости
  • Есть сверхширокоугольная и камера для макросъемки
  • Встроенный в экран датчик отпечатков пальцев работает исправно
  • Большой объем встроенной памяти
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Стандартная частота обновления экрана – 60 Гц

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А93
74

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
438 нит

Oppo A93 имеет большой экран с тонкими рамками, но нижняя заметно больше других. Изображение выглядит естественно благодаря хорошей цветопередаче и высокой контрастности. Яркость тоже на достойном уровне и никаких проблем с читаемостью картинки на солнце нет.

54

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A93
Инфо
Высота 160.1 мм
Ширина 73.8 мм
Толщина 7.5 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
51

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А93 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio P95
Архитектура 2 по 2.2 ГГц (Cortex-A75), 6 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GM9446
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
408
Geekbench 5 (многоядерный)
1504
AnTuTu Benchmark 8
215325

Процессор Helio P95 в паре с 8 ГБ оперативной памяти показывает неплохие результаты производительности – для повседневных задач хватает, но в играх заметны проблемы с нехваткой мощности. Многозадачность здесь отличная, и все благодаря большому объему ОЗУ.

72

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI ColorOS 7.2
75

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:38 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер Oppo A93
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Четыре объектива основной камеры могут удовлетворить практически все потребности пользователя, хотя здесь нет оптического стабилизатора и оптического приближения. Так или иначе, сверхширокоугольный объектив радует качеством снимков – детализация на уровне. Макросъемка и портретный режим

74

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA B1/5/8
4G сети LTE: B1/3/5/7/8
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Oppo A93 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A93

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

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