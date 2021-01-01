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Oppo A94 5G

Oppo A94 5G
Дисплей
70
Производительность
66
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Качественная Super AMOLED с хорошей четкостью изображения
  • Чипсет с поддержкой 5G и достойным запасом производительности
  • 30-ваттное зарядное устройство идет в комплекте
  • Шустрый датчик отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей
  • Только один вариант памяти и нет возможность установить карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Оппо А94 5G
70

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
453 нит
59

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Oppo A94 5G
Высота 160.1 мм
Ширина 73.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 173 грамма
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
84.9%
66

Производительность

Все характеристики чипа Оппо А94 5G и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC3
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
321711
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI ColorOS 11.1
78

Батарея

Характеристики
Объем 4310 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер A94 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
79

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* -
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900
3G сети WCDMA bands 1/5/8
4G сети LTE 1/3/5/7/8/38C/40C/41C/40D/41D/3A+41A/3A+41C
Поддержка 5G Да
55

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года
Дата начала продаж Май 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации A94 5G могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Oppo A94 5G

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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